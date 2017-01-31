Ремонт в ОСАГО переходит на новые запчасти

Страховым компаниям запретят использовать бывшие в употреблении и восстановленные запчасти при ремонте автомобиля по ОСАГО, если только владелец на это не согласится.

Об этом говорится в поправках к нормам о натуральном возмещении при ремонте по страховке, подготовленных комитетом Госдумы по финансовым рынкам и направленных в администрацию президента, пишет газета «Ведомости».

Содержание документа подтвердили изданию председатель этого комитета Анатолий Аксаков и замминистра финансов РФ Алексей Моисеев. При этом на принятие поправок остается меньше месяца: они должны вступить в силу 1 марта. Нужно принять их в максимально сжатые сроки, заявил «Ведомостям» представитель Центробанка. К 1 марта можно уже не успеть, тем не менее, признал Моисеев, ориентировочный срок – 1 апреля.

Минфин настаивал, чтобы при восстановительном ремонте по ОСАГО использовались только новые детали, замечает Моисеев: для потребителей это главное преимущество натурального возмещения, а страховщики взамен получают возможность не платить денег. Тем не менее не все страховщики с этим согласны. В России очень старый автопарк, запчасти на многие машины давно не выпускаются, сказал изданию исполнительный директор Российского союза автостраховщиков (РСА) Евгений Уфимцев. Такие автомобили страховщики не смогут отремонтировать – не всякий сервис даст длинную гарантию на ремонт старой машины, также сомневается он.

Помимо этого, согласно поправкам, минимальная гарантия на ремонт должна составлять полгода, а на кузовные работы с использованием лакокрасочных материалов – год, сказано в документе, а на сам ремонт отводится 30 дней. Дорога до сервиса от места ДТП либо места жительства потерпевшего (по его выбору) не должна превышать 50 километров, автомобили младше двух лет нужно ремонтировать только на сертифицированных сервисах.

Если невозможно отремонтировать автомобиль в автосервисе, соответствующем требованиям Банка России (регулятора страхового рынка), потерпевший может согласиться на иной сервис либо потребовать денежную выплату. Кроме того, можно ремонтировать машину и в сервисе, с которым у страховщика нет договора, по согласованию с ним.

Деньги страхователь может получить в следующих случаях: если автомобиль полностью разрушен; если цена ремонта выше страховой суммы либо максимума по европротоколу; если повреждено иное имущество; по письменному соглашению со страховщиком; при последствиях ДТП, требующих значительных затрат (смерть, причинение тяжкого вреда или вреда средней тяжести). Если у страховщика отозвана лицензия или он банкротится, выплата будет производиться без учета износа деталей.