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Новые векторы журналистики

Сотрудники приморских СМИ и представители власти обсудили свежие веяния информационной политики

Город Артем в очередной раз гостеприимно принял представителей СМИ и работников пресс-служб со всего края, которые собрались на выездное заседание Приморского отделения Союза журналистов России (СЖР). Встреча была посвящена обсуждению предстоящего фестиваля ГТО для специалистов медиасферы, антикоррупционной деятельности, работы с информацией, полученной из социальных сетей, и нового направления – детской журналистики.

Открывая пленарное заседание, по сложившейся традиции перед коллегами выступили председатель Приморского отделения СЖР Виктор Суханов и директор департамента информационной политики администрации Приморского края Алексей Казаков. Участников встречи также приветствовал глава Артемовского городского округа Александр Авдеев. Одним из почетных гостей мероприятия стал депутат Государственной думы седьмого созыва Владимир Новиков, который рассказал, какие изменения произошли в работе российского парламента.

Также традиционно члены журналистского сообщества выбрали для обсуждения наиболее актуальные темы, связанные с их профессиональной деятельностью. На этот раз в центре дискуссий оказались блогеры, социальные сети и зарождающаяся в них зачастую ложная информация, которую пользователи принимают за правду. Кроме того, большой интерес у работников СМИ вызывало новое, активно развивающееся направление – детская журналистика. Актуальность данного вектора отметил в своем выступлении депутат Законодательного собрания Приморского края, член Союза журналистов России Валерий Кан.

– Я хочу поблагодарить всех организаторов встречи, поскольку члены СЖР стали уже не просто коллегами друг для друга, а настоящими друзьями. На заседаниях каждый раз поднимаются глобальные темы для обсуждения, которые служат толчком для развития журналистики в крае. Одним из таких векторов развития становится детская журналистика. Я желаю молодым журналистам процветания, профессионального роста. Приморское отделение СЖР готово помочь юным талантам в их творческих начинаниях, – подчеркнул Валерий Кан.

Помимо этого, депутат обратился к Владимиру Новикову с просьбой поддержать на уровне Госдумы инициативу по субсидированию авиаперелетов для спортсменов, а также творческих коллективов и одаренных детей Дальнего Востока.

На встрече также прозвучали доклады о предстоящем фестивале ГТО для работников медиасферы и антикоррупционной деятельности.

После завершения пленарного заседания члены СЖР встретились на узкоспециализированных секциях, где обсудили такие темы, как продвижение в социальных сетях, блогерство, молодежные проекты в журналистике и оптимизация работы печатных СМИ.

Автор : Вероника МУРВАТОВА

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