Ко мне, гектар!

Раздача с 1 февраля бесплатных участков земли на Дальнем Востоке всем россиянам разбудила жителей приморской столицы

Ажиотаж наблюдается сегодня в муниципальных многофункциональных центрах по предоставлению государственных услуг Владивостока (МФЦ): горожане спешат оформить документы на получение дальневосточного гектара как можно быстрее. Дело в том, что с 1 февраля бесплатные участки земли на Дальнем Востоке стали доступны всем гражданам России. Видимо, это и подтолкнуло до той поры не определившихся местных граждан к активным действиям.

– Наплыв заявителей по оформлению дальневосточного гектара действительно большой, – подтвердила Наталья Гаврилова, начальник отделения МФЦ Владивостока на Партизанском проспекте. – Предоставление этой услуги мы начали осенью прошлого года. С 1 ноября подать заявление могли только граждане, постоянно проживающие в Приморском крае. А с 1 февраля 2017 года – все жители России. И это заметно подстегнуло владивостокцев. Если раньше за данной услугой обращалось в среднем около десяти человек в неделю, то теперь только за один день 1 февраля мы приняли 66 заявителей. Причем пять из них прошли полный цикл – от регистрации своего профиля на Госуслугах до подачи документов.

Тут нужна небольшая ремарка: процесс получения гектара разбит на несколько этапов. Во-первых, необходимо зарегистрироваться на портале государственных услуг. Сделать это можно у себя дома, как говорится, не вставая с дивана, нужны лишь компьютер и подключение к Интернету. Правда, для подтверждения регистрации необходимо лично посетить уполномоченный орган.

Для тех граждан, у кого дома нет компьютера и Интернета, существует возможность завести собственную страничку на сайте gosuslugi.ru в МФЦ. Отделения оборудованы компьютером со свободным доступом, а сотрудники центра всегда помогут неопытному пользователю в обращении с техникой.

Второй этап – выбор участка. Это можно сделать в письменной форме, по почте (правда, тогда от человека потребуется очертить границы желаемого участка на бумажном кадастровом плане территории, что довольно трудоемко) и в электронном виде. Последний вариант – самый простой (человек определяет границы участка на электронной карте в режиме реального времени).

Третий этап – подача пакета документов в уполномоченный орган. Затем следует процедура согласования: утверждаются схемы размещения кадастровых участков, подготавливаются проекты договоров с заявителями либо отказы в таковых и т.д. Вкупе все технические и бюрократические процедуры могут продлиться до двух с половиной месяцев.

Отметим, что после подписания договора на безвозмездное пользование участком у гражданина есть год на то, чтобы определиться, как его использовать: разбить там подсобное хозяйство, построить дом, базу отдыха, ферму или организовать что-то иное. Через три года после заключения договора землевладелец должен подтвердить свои намерения и подать декларацию об использовании земельного участка. А уже через пять лет он может претендовать на предоставление этой земли в свою собственность либо в аренду.

В отделениях МЦФ Владивостока граждане могут пройти как весь цикл подачи заявления, так и отдельные этапы: зарегистрироваться на Госуслугах, подтвердить свою личность, создать кадастровую схему земельного участка, направить документы в уполномоченный орган.