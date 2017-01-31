Угоны пошли вниз

И граждане стали отказываться от автосигнализации

Во Владивостоке в 2016 году число краж из салонов автомобилей снизилось на 56 %. Таких оптимистичных результатов правоохранительные органы добились благодаря усиленной профилактической работе среди населения. Судя по оперативным данным, эта позитивная тенденция сохранится и в текущем году, заявил начальник УМВД по Владивостоку полковник полиции Сергей Гусев в интервью телекомпании «8-й канал».

Проблемы нет – кражи есть

По словам полковника полиции Гусева, сегодня в городе кражи из транспортных средств граждан не числятся в списке значимых проблем. Однако это не значит, что подобные преступления искоренены, они совершаются, и порой в совсем неожиданных местах, где многолюдно и, казалось бы, имущество защищено от покушений…

Так, в конце прошлого года во Владивостоке был задержан житель краевого центра, ограбивший туристов из Китая. Как установили следователи, злоумышленник увидел припаркованный автомобиль с открытой задней дверью. Хотя в машине сидели граждане КНР, он залез в салон, нагло взял сумку с документами и деньгами и скрылся. Китайцы в крик: мол, помогите, ограбили. Прохожие тут же вызвали полицию. В ходе оперативно-разыскных мероприятий был задержан 30-летний мужчина, ранее судимый. Правда, сумку и деньги (6 тысяч рублей) потерпевшим не вернули. Задержанный потратил наличность на собственные нужды. Уголовное дело по факту ограбления иностранных граждан направлено в суд.

И еще пример. На днях в дежурную часть во Владивостоке обратился водитель грузового автомобиля, который сообщил, что на территории автозаправки на улице Маковского из салона его авто неизвестный похитил портмоне с документами и деньгами в сумме 25 тысяч рублей. На место происшествия прибыла следственная группа. Опросив работников заправки и просмотрев записи видеокамер наружного наблюдения, оперативники установили, что, пока водитель грузовика расплачивался в кассе за топливо, из подъехавшего автомобиля вышел водитель и, открыв дверь кабины грузовика, вытащил документы и деньги. После чего преспокойно уехал в неизвестном направлении.

Ориентировка на похитителя портмоне была передана всем нарядам полиции. Вскоре злоумышленника задержали, им оказался 35-летний житель Артема, неоднократно судимый за аналогичные преступления. При личном досмотре у него были найдены похищенные документы и синтетические наркотики. Но денег не было. Мужчина признался, что 25 тысяч рублей потратил на наркотики для собственного пользования, поскольку наркозависим.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статье УК РФ «Кража», которая предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком на 5 лет. Кроме того, сотрудники уголовного розыска проверяют подозреваемого на причастность к другим подобным преступлениям.

Тем не менее, уверяет страж порядка, определенно в зоне риска автомобили, припаркованные около торговых центров либо учреждений культуры, поскольку воры пользуются длительным отсутствием их владельцев. Крадут вещи и из авто, брошенных на ночь на неохраняемых парковках рядом с жилыми домами. Злоумышленники орудуют, пока законопослушные граждане смотрят сладкие сны.

– В первую очередь вскрывают машины, не оборудованные охранной сигнализацией. Человек ушел за покупками или в кино и оставил в салоне какие-то сумки или пакеты, которые просматриваются через стекло. А это уже объект интереса грабителей. Еще недавно, чтобы проникнуть в чужой автомобиль, так называемые барсеточники прокалывали колеса. И пока владелец автомашины отвлекался, меняя колесо, они воровали барсетку с документами и деньгами. Сегодня этот способ кражи преступники почти не практикуют: граждане стали более внимательными. И все-таки я советую не скупиться и ставить на автомобиль охранную сигнализацию. К сожалению, как показывает наша статистика, подавляющее большинство вскрытых ворами машин не были оборудованы ею, – говорит Сергей Александрович.

Рассеянность дорого обходится

Как заметил полковник полиции, воры – люди наблюдательные. Паркуя автомобиль около кинотеатра или магазина на неохраняемой стоянке, вы их не видите, а они следят за каждой подъезжающей машиной в надежде, что кто-нибудь в спешке забудет закрыть двери на сигнализацию или оставит в салоне сумки, одежду. Сегодня практически все парковки возле супермаркетов находятся под контролем камер видеонаблюдения. Воры об этом знают, поэтому предпочитают не работать на опасной территории. Тем не менее, чтобы ваше авто обезопасить от проникновения посторонних лиц, не оставляйте в салоне ценные вещи, да еще на видном месте, чем, кстати, частенько грешат женщины. Выскочив в магазин или салон красоты, они забывают на переднем сиденье дамские сумочки с деньгами, документами и ключами.

– Если ваша машина вскрыта и пропали вещи, незамедлительно звоните по телефону 02. Наши операторы примут вызов, и на место происшествия сразу же будет отправлена оперативная группа и наряд полиции. Работа по горячим следам – это залог успешного раскрытия преступления. Зачастую мы задерживаем преступника, пока он еще не успел скрыться, – заверил Сергей Гусев.

Угоняют на запчасти

Главный полицейский приморской столицы отметил еще одну позитивную тенденцию: в прошлом году количество угонов автотранспорта во Владивостоке сократилось на 67 % в сравнении с предыдущим годом. Однако результаты были бы еще оптимистичнее, если бы не беспечность многих владельцев движимого имущества. По словам главного полицейского Владивостока, отсутствие охранной сигнализации напрямую отражается и на статистике угонов автотранспорта. По данным правоохранительных органов, 85 %

автомобилей, находящихся в собственности жителей Владивостока, вообще не имеют охранной сигнализации. Отвечая на вопрос, почему не защитили свою ласточку сигналкой, люди ссылаются либо на нехватку денежных средств, либо на отсутствие свободного времени. Видимо, не догадываясь, что охранная сигнализация является сдерживающим фактором для злоумышленника.

Кроме того, хозяев железных коней должна насторожить пропажа документов или брелока автосигнализации. В полиции привели в пример характерный случай. В конце декабря прошлого года было завершено расследование уголовного дела о хищении имущества в крупном размере. Подозреваемым был 36-летний житель Артема. Однажды, возвращаясь домой на такси, он нашел на сиденье брелок с ключами от автомобиля. Завязав беседу с водителем, мужчина как бы невзначай вызнал, кого таксист вез до него: где взял, где высадил. Получив необходимую информацию, пассажир вышел, прихватив ценную находку. С помощью брелока, подключенного к охранной сигнализации, ему не составило труда найти машину на парковке. Добычей угонщика стал автомобиль Honda HRV. Но на чужом авто катался он недолго.

Хозяин Honda, обнаружив пропажу, обратился в дежурную часть УМВД России по городу Владивостоку. Не раскрывая нюансы работы оперативников, скажем лишь, что подозреваемого установили в ходе предварительного следствия. Когда его задержали, выяснилось, что любитель кататься на чужих авто находится в федеральном розыске за совершение серии имущественных преступлений во Владивостоке. Его причастность к угону автомобиля Honda HRV полностью доказана. Угонщик заключен под стражу. Уголовное дело с обвинительным заключением направлено в суд. Санкция за тайное хищение имущества в крупном размере предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 6 лет.

– Сегодня основной объект охоты угонщиков – подержанные иномарки, в основном японского производства. В числе самых угоняемых «Хонда-Фит» и «Тойота-Приус». Новые машины крадут очень редко. Для нашего города это единичные преступления. Гражданам необходимо помнить: покупая автомобиль на вторичном рынке, надо сразу же избавиться от ранее установленной сигнализации. Чтобы потом не было головной боли от потери машины. Хочу подчеркнуть, что рынок подержанного автотранспорта уходит в прошлое, и не только во Владивостоке. На место праворульного сэконда приходят новые леворульные автомобили. Но рынок запчастей существовал и будет существовать всегда. Поэтому угоны машин на запчасти или под заказ неизбежны, – отметил Сергей Александрович.

Нередко владелец угнанной машины рассказывает о своей проблеме в социальных сетях в Интернете, обещая вознаграждение за информацию о пропаже. Полицейская практика показала, что пользы от таких объявлений нет. Зато криком отчаяния и надежды автомобилиста пользуются мошенники, обещая сообщить местонахождение пропавшего автомобиля и даже его вернуть, разумеется, за конкретную сумму. В данной ситуации полковник полиции Гусев советует сразу же обращаться в правоохранительные органы. Если не хотите заплатить за свою глупость.