Вопрос о повышении пенсионного возраста еще на стадии обсуждения

Глава Минтруда Максим Топилин заявил журналистам, что правительство не принимало решения о повышении пенсионного возраста, так как время для этого еще не пришло.

«Нет, правительством не принято решение о повышении пенсионного возраста... Наверное, эксперты что-то сейчас делают, что-то обсуждают, какие-то расчеты ведут и так далее. Мы считаем, что еще время для этого не настало», – приводит слова Топилина информагентство «Прайм».

Напомним, что ранее одно из федеральных печатных изданий со ссылкой на два источника, близких к правительству, писало о том, что кабинет министров уже принял решение повысить пенсионный возраст в стране и сейчас идет обсуждение конкретных параметров.