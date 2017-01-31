Военморам по нраву сумо

Военнослужащие Тихоокеанского флота стали победителями чемпионата Приморского края по сумо.

В соревнованиях, проходивших во Владивостоке, приняли участие 152 спортсмена из Владивостока, Уссурийска, Лучегорска, Дальнереченска, Арсеньева, Артема, Хороля, Большого Камня, Фокино и других городов Приморского края. Тихоокеанский флот на спортивном мероприятии представляла сборная команда из шести военнослужащих.

По итогам чемпионата мичман Андрей Беляев занял 1-е место в весовой категории до 115 килограммов, став при этом абсолютным чемпионом соревнований, сообщила пресс-служба ТОФ. Матрос Умуд Ягубов одержал победу в весовой категории до 80 килограммов, а матрос Константин Сысоев завоевал серебро в весе до 92 килограммов.

По словам организаторов соревнований, сборная команда Тихоокеанского флота произвела фурор, добившись таких высоких результатов в этом относительно молодом для тихоокеанцев виде спорта.