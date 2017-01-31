Военморам по нраву сумо

Военнослужащие Тихоокеанского флота стали победителями чемпионата Приморского края по сумо.
В соревнованиях, проходивших во Владивостоке, приняли участие 152 спортсмена из Владивостока, Уссурийска, Лучегорска, Дальнереченска, Арсеньева, Артема, Хороля, Большого Камня, Фокино и других городов Приморского края. Тихоокеанский флот на спортивном мероприятии представляла сборная команда из шести военнослужащих.
По итогам чемпионата мичман Андрей Беляев занял 1-е место в весовой категории до 115 килограммов, став при этом абсолютным чемпионом соревнований, сообщила пресс-служба ТОФ. Матрос Умуд Ягубов одержал победу в весовой категории до 80 килограммов, а матрос Константин Сысоев завоевал серебро в весе до 92 килограммов.
По словам организаторов соревнований, сборная команда Тихоокеанского флота произвела фурор, добившись таких высоких результатов в этом относительно молодом для тихоокеанцев виде спорта.
Мост на остров Русский во Владивостоке станет достоянием любого россиянина, который будет владеть новыми купюрами достоинством 2000 рублей. Ведь его вид со знаменитым триколором на вантах, самым длинным в стране пролетом длиной 1104 метра и вторым в мире по высоте пилонов – 324 метра – появится на будущих банкнотах.
Аукцион по продаже одного из двух недостроенных отелей Hyatt в приморской столице назначен на 8 июня. Как передает информагентство «Интерфакс» со ссылкой на АО «Российский аукционный дом» (РАД), выступающее организатором торгов, торги пройдут в Москве.
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