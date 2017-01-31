Россияне рванули за гектаром

Только за одни сутки 1 февраля более 149 тысяч россиян совершили 182 тысячи заходов на сайт «НаДальнийВосток.РФ», сообщает пресс-служба Минвостокразвития со ссылкой на заявление главы ведомства Александра Галушки.
В этот день стартовал третий (первый – с 1 июля в девяти пилотных муниципалитетах, второй – с 1 октября во всех регионах Дальнего Востока) и самый массовый этап по бесплатному выделению дальневосточного гектара. По словам министра, больше всего посещений сайта было у жителей Москвы, Московской области, Санкт-Петербурга и Ленинградской области. Причем свыше 2,5 тысячи россиян западных регионов уже подали заявки на получение участка земли на тихоокеанской окраине. Наибольшим спросом пользуются гектары в Приморье, Хабаровском крае и Якутии. Стоит отметить, что почти половина заявок – 47 процентов – поступило от мужчин в возрасте от 18 до 40 лет.
Поток одновременных посещений сайта (по 17 и более тысяч человек) в первый день февраля был столь велик, что система работала крайне медленно и была близка к зависанию.
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