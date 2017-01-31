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Деньги выделены, подтоплений нет

Аварийно-восстановительные работы и другие неотложные мероприятия после тайфуна «Лайонрок», накрывшего Приморье осенью 2016 года, завершены.

Об этом во Владивостоке заявил глава МЧС России Владимир Пучков, подводя итоги своей поездки в Приморье.

Напомним, что цель визита министра – оценить работы по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации, произошедшей в конце августа – начале сентябре 2016 года во время прохождения мощного тайфуна «Лайонрок». По словам Владимира Пучкова, объекты жизнеобеспечения в районах, пострадавших от подтопления, работают в штатном режиме. Энергоснабжение и связь восстановлены. Населенных пунктов с нарушенным транспортным сообщением, подтопленных социально значимых объектов, приусадебных участков и сельскохозяйственных земель и жилых домов нет.

Правда, на календаре – февраль, реки подо льдом, а поля и приусадебные участки под снегом. Посмотрим, какая картина будет весной…

После налета тайфуна «Лайонрок» в Приморье признаны непригодными для проживания 432 домовладения, при этом почти все семьи пожелали приобрести новое жилье. На начало февраля текущего года уже 189 семей получили ключи от новых домов и квартир. Почти 40 тысячам граждан выделена материальная помощь из федерального бюджета. И в данный момент завершены выплаты гражданам единовременной материальной помощи и финансовой помощи в связи с утратой ими имущества первой необходимости за счет бюджетных ассигнований, поступивших из резервного фонда правительства РФ. Кроме того, по словам министра МЧС, уже подготовлен проект распоряжения правительства о дополнительном выделении 48,242 млн рублей.

– Часть этих средств будет направлена на выплаты гражданам в целях исполнения судебных решений, более 32 млн рублей – на проведение неотложных аварийно-восстановительных работ, – доложил Владимир Пучков.

Ранее распоряжением правительства РФ администрации Приморского края было уже выделено из резервного фонда правительства 48,454 млн рублей. Средства были направлены на проведение аварийно-восстановительных работ на 82 пострадавших объектах, в том числе в 13 школах, 6 детских садах, 27 жилых домах, 36 объектах инженерной и транспортной инфраструктуры.

В своем отчете министр подчеркнул, что за время прохождения паводка в затопленные районы края было доставлено свыше 2,3 тыс. тонн грузов гуманитарной помощи по линии Росрезерва, резерва МЧС России и субъектов РФ. 

Автор : Сергей КОЖИН

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