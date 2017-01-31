Во Владивостоке проверяют площадки для сбора мусора

На недавнем выездном совещании санитарного штаба административно-территориального управления Первомайского района специалисты оценили санитарное и техническое состояние контейнерных площадок и мест для сбора мусора, обслуживаемых ООО «УК Первомайского района».

В работе штаба приняли участие представители всех управляющих компаний района, сообщили в пресс-службе города.

Участники выездного совещания побывали на контейнерной площадке на Калинина, 45, 47, 47а, 49. Ее обслуживают сразу четыре управляющие компании – ООО «УК Первомайского района», ООО «Приморский коммунальный сервис», ООО «Приморские коммунальные системы», ООО «Комплекс коммунальных услуг». По оценке специалистов, площадка отвечает всем требованиям нормативных актов.

Напомним, что контейнерные площадки для складирования бытовых отходов должны иметь твердое асфальтовое или бетонное основание, а также быть огорожены с трех сторон, обязательно должно иметься место для складирования крупногабаритного мусора.