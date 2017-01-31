«Управдом» начинает уроки

Первый в этом году общегородской семинар муниципальной школы жилищного просвещения «Управдом» пройдет в среду, 8 февраля, в актовом зале администрации Владивостока.
Как сообщили в пресс-службе мэрии, на занятии будет рассмотрено две темы: «О работе муниципального унитарного предприятия «Расчетно-кассовый центр жилищно-коммунального хозяйства Владивостока» и «Общедомовые нужды: плата за содержание жилого помещения в части оплаты коммунальных ресурсов, потребляемых при содержании общего имущества в многоквартирном доме».
Принять участие в семинаре могут все желающие. Начало в 18.30. Вход свободный.
Мост на остров Русский во Владивостоке станет достоянием любого россиянина, который будет владеть новыми купюрами достоинством 2000 рублей. Ведь его вид со знаменитым триколором на вантах, самым длинным в стране пролетом длиной 1104 метра и вторым в мире по высоте пилонов – 324 метра – появится на будущих банкнотах.
Аукцион по продаже одного из двух недостроенных отелей Hyatt в приморской столице назначен на 8 июня. Как передает информагентство «Интерфакс» со ссылкой на АО «Российский аукционный дом» (РАД), выступающее организатором торгов, торги пройдут в Москве.
При любом использовании материалов ссылка на vladnews.ru обязательна.
Коммерческий отдел (423) 2415-585
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ИА № ФC77-37977
Выдано 2 ноября 2009 года Роскомнадзором Название:VLADNEWS.INFO("Владньюс.инфо")
Форма периодического распространения: информационное агентство