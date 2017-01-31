«Управдом» начинает уроки

Первый в этом году общегородской семинар муниципальной школы жилищного просвещения «Управдом» пройдет в среду, 8 февраля, в актовом зале администрации Владивостока.

Как сообщили в пресс-службе мэрии, на занятии будет рассмотрено две темы: «О работе муниципального унитарного предприятия «Расчетно-кассовый центр жилищно-коммунального хозяйства Владивостока» и «Общедомовые нужды: плата за содержание жилого помещения в части оплаты коммунальных ресурсов, потребляемых при содержании общего имущества в многоквартирном доме».

Принять участие в семинаре могут все желающие. Начало в 18.30. Вход свободный.