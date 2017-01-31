С ВИЧ сказали не впускать

Для борьбы с дискриминацией ВИЧ-инфицированных Минздрав предложил снять ограничения на въезд и проживание в России иностранцев с этим заболеванием. Однако в МВД и Минэкономразвития идею не поддержали, сообщило издание РБК.

В середине января Минздрав подготовил и передал в правительство проект плана по реализации государственной стратегии противодействия ВИЧ, рассчитанный до 2020 года. В документе прописаны пункты для постепенной реализации стратегии. Среди прочего – предложения для борьбы с дискриминацией ВИЧ-инфицированных.

Против предлагаемой в проекте отмены ограничений на въезд, выезд и проживание в России иностранных граждан с ВИЧ выступили Минэкономразвития и МВД. Статс-секретарь, заместитель министра экономического развития Олег Фомичев предположил, что такая «борьба» с дискриминацией инфицированных может угрожать национальной безопасности государства в части защиты здоровья населения. По мнению ведомства, Россия, наоборот, нуждается в более эффективной проверке на ВИЧ въезжающих в страну иностранцев.

Сейчас в Россию могут въезжать только те иностранцы с ВИЧ, чьи супруги, дети и родители являются гражданами страны или постоянно находятся на ее территории.

В документ внесли еще одно важное изменение: Минздраву было отказано в дополнительном финансировании стратегии в 70 млрд руб. Из-за замечаний Минфина план больше не предусматривает выделения добавочных денег для борьбы с инфекцией. В экономическом обосновании к проекту чиновники отмечают, что профинансировать выполнение плана должны будут ведомства, ответственные за его реализацию, а также регионы.

Отметим, что инициатива Минздрава снять ограничения с ВИЧ-инфицированных на призыв в армию всеми ведомствами была одобрена.