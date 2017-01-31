Под хруст попкорна

– Отстань ты от меня со своим попкорном! – зашипела на соседку-подружку сидящая впереди меня девушка в кинозале. – Тут такой фильм, а ты… Прекрати жевать и начинай смотреть.

Слова эти для меня как бальзам на душу. И не только потому, что фильм, который мы смотрели, и правда заслуживал «непопкорнового» просмотра, но и потому, что наконец-то люди стали понимать: хорошее кино и попкорн несовместимы…

Я тут попыталась вспомнить: а когда эти снеки, которые сегодня едва ли не каждый второй зритель тащит с собой в кинозал, появились в нашей жизни? Примерно около 15–18 лет назад… И ведь сначала действительно казалось, что здорово: сидишь, смотришь на экран, там чего-то происходит, а ты себе жуешь.

И только годы спустя пришло понимание истинного положения вещей: хорошему кино попкорн не нужен.

Привычка тащить с собой в кинозал ведра с этой самой кукурузой пришла к нам примерно в то же время, когда в страну прорвалось – причем неконтролируемо – голливудское штампованное кино. То самое, которое не затрагивает чувства, не будит мысли, вообще не заставляет homo sapiens делать что бы то ни было, кроме как тупо глазеть на экран. Большинство тех киноподделок, которые мы на ура воспринимаем в зале с закусоном в руках, в любых других условиях (к примеру в полете или в поездке) смотреть просто невозможно. Через 15 минут ты начинаешь задаваться вопросом: что это за чушь? Через полчаса, если не выключил, начинаешь волноваться: и как же я эту дрянь в кинозале высидел? А ответ прост: потому что в это время ты жевал. Сладкий или соленый, но вкусный попкорн. И твой желудок все сделал за тебя: тебе было вкусно, приятно. И в твоей голове это ощущение переплелось с тем фактом, что в этот момент ты смотрел кино…

Пользуясь терминами из закона о правах потребителя, низкосортную подделку тебе выдали за качественный товар… И ходят, и смотрят под попкорн любую ерунду – и ничего, проскакивает, пока желудок рулит мозгом.

Нет, серьезно. На большинство фильмов, которые показывают в рамках кинофестиваля «Меридианы Тихого» или даже фестиваля японского кино, люди идут без попкорна, хотя его все так же продают при входе. Почему? А потому что понимают, что это нельзя смотреть желудком. Что надо не убаюкивать мозги приятным чувством сытости в животе, а разбираться в том, что происходит на экране.

С попкорном это намного сложнее, вы не замечали? Загреб рукой порцию лопнувших зерен кукурузы, прожевал, проглотил – и что там в это время произошло на экране? Да и не заметил, не до того было…