На поддержку города претендуют 24 общественные организации

В администрации Владивостока завершился прием заявок от некоммерческих общественных объединений города на получение финансовой поддержки на проведение интересных и значимых мероприятий. На грант в размере до 150 тысяч рублей претендуют 24 общественные организации.

– В этом году заявок на финансовую поддержку от администрации города на проведение социально значимых мероприятий поступило довольно много. Радует, что все представленные заявки хорошо подготовлены, предложены очень интересные проекты мероприятий, – рассказала Ирина Самусенко, заместитель начальника управления по исполнению программ по поддержке населения администрации Владивостока. – Представленные проекты направлены на патриотическое воспитание, спортивное развитие, социальную адаптацию для людей с ограниченными возможностями по состоянию здоровья, развитие межнационального сотрудничества, профилактику социального сиротства, поддержку материнства и детства, повышение качества жизни людей пожилого возраста и социальную поддержку и защиту граждан.

Свои проекты на соискание финансовой помощи представили центр дополнительного образования детей «Чайка», федерация шахмат, Совет многодетных родителей, общественная организация социальной помощи «Воскресенье», общественная организация инвалидов «Владивосток», центр современного искусства «Лицедей», федерация айкидо айкикай, школа фигурного катания «Метелица», Русское географическое общество, Союз садоводов и многие другие общественные организации приморской столицы.

Отметим, что уже 10 февраля состоится заседание конкурсной комиссии по рассмотрению представленных заявок. Выбирать проекты, заслуживающие финансовой поддержки от городской власти, будут депутаты думы, представители общественности и администрации Владивостока.