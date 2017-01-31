Ночью будут стрелять из автоматов, гранатометов и пулеметов

Несколько тысяч солдат и сержантов мотострелковых бригад 5-й Краснознаменной общевойсковой армии вышли в поля. Бойцы приступили к занятиям по огневой и тактической подготовке на полигонах Приморского края, сообщили в пресс-службе Восточного военного округа.
В ходе масштабного полевого выхода мотострелки на практике отработают оборону и наступление с выполнением боевых стрельб из автоматов, гранатометов и пулеметов. Большая часть практических занятий пройдет в темное время суток. Военнослужащие будут применять современные ночные прицелы и приборы ночного видения.
На полигонах подготовлены радиоуправляемые мишени, имитирующие командные пункты, бронетехнику, огневые средства и живую силу условного противника. В их число входят мишени с новым принципом управления по радиосигналу.
Все места проведения полевых занятий оборудованы помещениями для обогрева, где личный состав будет обеспечен горячим чаем, отметили в военном округе.
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