Ночью будут стрелять из автоматов, гранатометов и пулеметов

Несколько тысяч солдат и сержантов мотострелковых бригад 5-й Краснознаменной общевойсковой армии вышли в поля. Бойцы приступили к занятиям по огневой и тактической подготовке на полигонах Приморского края, сообщили в пресс-службе Восточного военного округа.

В ходе масштабного полевого выхода мотострелки на практике отработают оборону и наступление с выполнением боевых стрельб из автоматов, гранатометов и пулеметов. Большая часть практических занятий пройдет в темное время суток. Военнослужащие будут применять современные ночные прицелы и приборы ночного видения.

На полигонах подготовлены радиоуправляемые мишени, имитирующие командные пункты, бронетехнику, огневые средства и живую силу условного противника. В их число входят мишени с новым принципом управления по радиосигналу.

Все места проведения полевых занятий оборудованы помещениями для обогрева, где личный состав будет обеспечен горячим чаем, отметили в военном округе.