Недостроенному отелю насчитают адекватную цену

Аукцион по продаже одного из двух недостроенных отелей Hyatt в приморской столице назначен на 8 июня. Как передает информагентство «Интерфакс» со ссылкой на АО «Российский аукционный дом» (РАД), выступающее организатором торгов, торги пройдут в Москве.

Для предстоящего аукциона оператор строительства отелей Hyatt АО «Наш дом – Приморье» (100 % акций находится в собственности Приморского края) заказал новый отчет об оценке рыночной стоимости гостиницы «Хаятт Владивосток Бурный».

Оценку будет выполнять одна из компаний «большой четверки» аудиторов.

К продаже предлагаются два объекта незавершенного строительства: здание самой гостиницы, готовность которого составляет 79 %, и здание спа-салона готовностью 52 %.

Вместе с объектами незавершенного строительства покупателю перейдет право аренды двух земельных участков общей площадью 31,2 тыс. кв. м, на которых расположен гостиничный комплекс.

– При наличии адекватной цены поиск покупателя не составит большой проблемы, учитывая бурное развитие Дальневосточного региона и растущий инвестиционный интерес к России со стороны Китая и стран Юго-Восточной Азии. Российский аукционный дом буквально год назад закрыл сделку в Петербурге с южнокорейской компанией Lotte (одним из крупнейших в мире гостиничных операторов). В самом центре Петербурга, на Исаакиевской площади, она реконструировала аварийное здание под пятизвездочный отель, – отметил гендиректор РАД Андрей Степаненко. – Мы будем презентовать проект в Китае и странах Азиатско-Тихоокеанского региона. Мы считаем, что поиск инвестора нужно вести именно в этом направлении.

Ранее АО «Наш дом – Приморье» отменило электронный аукцион, назначенный на 28 февраля.

Начальная цена лота в июле 2016 года была установлена в размере 8,5 млрд рублей, минимальная цена продажи – 5,95 млрд рублей. Сроки аукциона продлевались четыре раза из-за отсутствия заявок.

Напомним: в рамках подготовки к саммиту АТЭС-2012 во Владивостоке было начато строительство двух пятизвездочных гостиниц Hyatt, однако строительные работы не завершены до сих пор. Было принято решение одну гостиницу – «Хаятт Ридженси Владивосток – Золотой Рог» – достроить, а вторую – «Хаятт Владивосток Бурный» – продать.

Эти объекты должны были стать пятым и шестым отелями Hyatt в России.