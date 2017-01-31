Морские огороды увеличили урожайность

Приморские предприятия аквакультуры в 2016 году собрали почти 7 тысяч тонн продукции, сообщили в пресс-службе края.

По данным краевого департамента рыбного хозяйства и водных биологических ресурсов, в ушедшем году на морских огородах выращено 3745 тонн гребешка, что на 1,5 тонны больше уровня 2015 года. Почти на 500 тонн увеличилась урожайность трепанга – до 1614 тонн. Ламинарии в прошлом году собрали 1153 тонны.

Всего в 2016 году на предприятиях аквакультуры выращено 6859 тонн продукции. Это почти на 2 тысячи тонн больше, чем было собрано в 2015 году.

Напомним, что в настоящее время в Приморье действует 52 рыбоводных хозяйства, которым предоставлено в пользование 107 рыбоводных участков общей площадью 20 тысяч гектаров.