Морские огороды увеличили урожайность

Приморские предприятия аквакультуры в 2016 году собрали почти 7 тысяч тонн продукции, сообщили в пресс-службе края.
По данным краевого департамента рыбного хозяйства и водных биологических ресурсов, в ушедшем году на морских огородах выращено 3745 тонн гребешка, что на 1,5 тонны больше уровня 2015 года. Почти на 500 тонн увеличилась урожайность трепанга – до 1614 тонн. Ламинарии в прошлом году собрали 1153 тонны.
Всего в 2016 году на предприятиях аквакультуры выращено 6859 тонн продукции. Это почти на 2 тысячи тонн больше, чем было собрано в 2015 году.
Напомним, что в настоящее время в Приморье действует 52 рыбоводных хозяйства, которым предоставлено в пользование 107 рыбоводных участков общей площадью 20 тысяч гектаров.
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Аукцион по продаже одного из двух недостроенных отелей Hyatt в приморской столице назначен на 8 июня. Как передает информагентство «Интерфакс» со ссылкой на АО «Российский аукционный дом» (РАД), выступающее организатором торгов, торги пройдут в Москве.
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