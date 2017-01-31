Эффективный помощник оперативника – лохматый, хвостатый, четвероногий

Специалисты-кинологи со служебными собаками помогли раскрыть в 2016 году 427 преступлений, сообщила пресс-служба краевого УМВД.

К примеру, немецкая овчарка Югория помогла полицейским во Владивостоке найти злоумышленника. При обследовании места происшествия собака взяла след и привела сотрудников полиции к месту проживания подозреваемого, ударившего человека ножом.

Полицейская овчарка по кличке Саламандр привела стражей порядка к подъезду дома в Уссурийске, где оперативники обнаружили похищенную детскую машину.

В Находке немецкая овчарка Хиллари взяла след вора и привела сотрудников полиции к квартире подозреваемого в краже. В Уссурийске злоумышленники избили гражданина, сорвали ювелирные украшения и скрылись. Кинолог с собакой по кличке Опал обследовали прилегающую территорию. Собака взяла след и привела полицейских к пивному бару на близлежащей улице. Там преступников и задержали.

Для формирования и поддержания профессиональных навыков в Центре кинологической службы краевой полиции постоянно проводят занятия по тренировке собак. Здесь же со своими питомцами тренируются сотрудники патрульно-постовой и конвойной службы полиции. Для проверки качества подготовки служебных собак специалисты выезжают в отдаленные районы Приморья, чтобы на месте оказать практическую и теоретическую помощь своим коллегам.

В настоящее время в полиции Приморья проходят службу 190 собак. За 2016 год в кинологические подразделения Приморского края передано 26 щенков для обучения и дальнейшего использования в служебной деятельности.