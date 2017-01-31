Учитель года на межпредметном уровне

У творческих, интересно работающих педагогов Владивостока есть возможность принять участие в муниципальном этапе конкурса «Учитель года», который пройдет в краевом центре с февраля до середины марта.
Как уже писал «В», цель конкурса – повышение престижа профессии, стимулирование профессионально-личностной самореализации педагогов.
По словам начальника городского управления по работе с муниципальными учреждениями образования Марины Фроловой, конкурс поможет педагогам Владивостока поверить в свои таланты, а также публично признать личный вклад учителей в развитие системы образования приморской столицы, поощрить лучших из лучших, изучить и распространить опыт педагогических кадров города.
До 20 февраля идет прием документов на заочный этап конкурса. Педагогам, решившим принять в нем участие, нужно представить на суд жюри среди других документов эссе на тему «Я учитель», конспект урока, из которых будет ясно, насколько они знают свой предмет, умеют реализовать требования к современному уроку, способны выйти в обучении на межпредметный уровень…
Итоги заочного этапа будут подведены к 3 марта, его победители пройдут в очный этап, который состоится с 13 по 17 марта.
Хочется верить, что владивостокские учителя примут активное участие в конкурсе, а его победитель сможет достойно представить столицу Приморья на краевом уровне.
Мост на остров Русский во Владивостоке станет достоянием любого россиянина, который будет владеть новыми купюрами достоинством 2000 рублей. Ведь его вид со знаменитым триколором на вантах, самым длинным в стране пролетом длиной 1104 метра и вторым в мире по высоте пилонов – 324 метра – появится на будущих банкнотах.
Аукцион по продаже одного из двух недостроенных отелей Hyatt в приморской столице назначен на 8 июня. Как передает информагентство «Интерфакс» со ссылкой на АО «Российский аукционный дом» (РАД), выступающее организатором торгов, торги пройдут в Москве.
При любом использовании материалов ссылка на vladnews.ru обязательна.
Коммерческий отдел (423) 2415-585
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ИА № ФC77-37977
Выдано 2 ноября 2009 года Роскомнадзором Название:VLADNEWS.INFO("Владньюс.инфо")
Форма периодического распространения: информационное агентство