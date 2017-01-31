Учитель года на межпредметном уровне

У творческих, интересно работающих педагогов Владивостока есть возможность принять участие в муниципальном этапе конкурса «Учитель года», который пройдет в краевом центре с февраля до середины марта.

Как уже писал «В», цель конкурса – повышение престижа профессии, стимулирование профессионально-личностной самореализации педагогов.

По словам начальника городского управления по работе с муниципальными учреждениями образования Марины Фроловой, конкурс поможет педагогам Владивостока поверить в свои таланты, а также публично признать личный вклад учителей в развитие системы образования приморской столицы, поощрить лучших из лучших, изучить и распространить опыт педагогических кадров города.

До 20 февраля идет прием документов на заочный этап конкурса. Педагогам, решившим принять в нем участие, нужно представить на суд жюри среди других документов эссе на тему «Я учитель», конспект урока, из которых будет ясно, насколько они знают свой предмет, умеют реализовать требования к современному уроку, способны выйти в обучении на межпредметный уровень…

Итоги заочного этапа будут подведены к 3 марта, его победители пройдут в очный этап, который состоится с 13 по 17 марта.

Хочется верить, что владивостокские учителя примут активное участие в конкурсе, а его победитель сможет достойно представить столицу Приморья на краевом уровне.