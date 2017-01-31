Участников мотокросса угостят кашей

Во Владивостоке на озере Юность 4 февраля состоится мотокросс на льду. Третий этап открытого чемпионата города по мотоциклетному кроссу организует общественная организация мотоспорта «Легенда» при поддержке администрации краевого центра, сообщили в пресс-службе мэрии.

Ожидается, что участниками гонок станут около 80 профессионалов и любителей. Несмотря на статус городского, участие в мотокроссе примут спортсмены со всего Приморья. По словам директора ОО «Легенда» Евгения Манышева, ожидается прибытие мотогонщиков из Находки, Спасска-Дальнего, Уссурийска, Большого Камня, Славянки, Кавалерово. Причем участниками соревнований будут как взрослые, так и дети.

– По нашим подсчетам, дети составят половину от всех участников, – рассказал он. – Самому юному спортсмену три с половиной года. Все дети, а также взрослые прошли необходимую подготовку и имеют на руках страховые полисы. На соревнованиях будут присутствовать сотрудники МЧС. Кстати, они обещают привезти полевую кухню и угостить всех спортсменов и зрителей вкусной кашей.

Начало тренировочных заездов в 10.30, основных – в 12.00. Вход для зрителей свободный. Справки по тел. 254-08-19. Четвертый этап чемпионата запланирован на 18 февраля.