Школы объявили набор. По месту жительства

С 1 февраля во Владивостоке, как и во всем Приморье, начался прием в первые классы.

Как сообщили в департаменте образования и науки края, он традиционно проходит в два этапа. До 30 июня заявление о приеме в первый класс можно отнести только в школу по прописке, то есть находящуюся по месту жительства ребенка. А если вы, к примеру, хотите отдать свое чадо в гимназию, школу или лицей в другом районе города (не там, где прописаны), сделать это можно с 1 июля, но только если в данном учебном заведении есть свободные места.

При подаче заявления родители будущих первоклассников, являющихся гражданами Российской Федерации, должны представить в школу документ, удостоверяющий личность родителя или законного представителя, оригинал свидетельства о рождении ребенка и его ксерокопию, оригинал свидетельства о регистрации ребенка по месту жительства или пребывания и его ксерокопию. По своему усмотрению родители ребенка представляют и иные документы. Медицинская карта не является обязательным документом для зачисления в школу, отметили специалисты. Также в школах не имеют права предъявлять какие бы то ни было требования к тому, что должен уметь будущий школьник, подобных списков нет и просто быть не может.

Если ребенок не является гражданином России, документов придется представлять больше (их список есть в любой школе или управлении образования).

Информация о количестве свободных мест для приема детей, не зарегистрированных на закрепленной территории, будет размещена на информационных стендах для родителей и интернет-сайтах общеобразовательных учреждений не позднее 1 июля. При приеме в образовательное учреждение первоочередным правом пользуются только дети военнослужащих и сотрудников органов внутренних дел.

Кстати, подать документы на зачисление ребенка в первый класс можно не только лично, но и через портал Госуслуги в сети Интернет или МФЦ.