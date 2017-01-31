Пейнтбол: турнирный опыт не имеет значения

Открытый кубок города по пейнтболу пройдет во Владивостоке в субботу, 4 февраля. Его организует Приморская краевая федерация спортивного пейнтбола при поддержке администрации города.

К участию в соревнованиях приглашаются команды спортклубов, вузов, образовательных учреждений, отдельных корпоративных организаций как с начальным турнирным опытом, так и с высоким уровнем подготовки. Возраст участников – не моложе 2003 года рождения.

Соревнования состоятся по адресу: Владивосток, ул. Русская, 73б, стр. 12, пейнтбольный клуб «Аскольд». Начало в 10 часов. Желающим принять участие в состязаниях следует обращаться по тел. 290-77-67, уточнили в пресс-службе мэрии.