На острове Попова планируют установить японский ветрогенератор

В мэрии Владивостока прошла встреча заместителя главы администрации города Александра Юрова с делегацией представителей ряда японских промышленных компаний, которую возглавляет исполнительный директор «Комаи Халтек» Эми Комаи.
Основным вопросом встречи стало обсуждение возможности установки на острове Попова мощного современного ветряного генератора, способного обеспечить надежное электроснабжение территории с учетом всех экологических нормативов.
Как отметили в пресс-службе муниципалитета, японское ветрогенераторное оборудование, предлагаемое для модернизации системы энергоснабжения Владивостока, заслужило прочную мировую репутацию своим качеством и надежностью. Однако при этом необходимо также усовершенствовать действующую уже на протяжении нескольких десятилетий на острове Попова дизельную электростанцию или полностью заменить ее. Для этого специалистами администрации Владивостока уже разработана и подготовлена соответствующая проектно-техническая документация.
В ходе рабочей встречи было отмечено, что комплексную реализацию проекта модернизации системы электрообеспечения острова Попова можно осуществить в рамках концессионного договора сотрудничества с привлечением компаний РАО «ЕЭС России» и РусГидро.
Участники японской делегации, со своей стороны, проявили практический интерес к экономической составляющей проекта и срокам его окупаемости при условии вложения в его реализацию иностранных инвестиций. Они пожелали, чтобы этот проект был ярко презентован в ходе предстоящего в сентябре нынешнего года во Владивостоке третьего Восточного экономического форума.
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