За культурой - в очередь!

Горожане раскупают абонементы на спектакли, выставки и концерты

Скептикам и сомневающимся в том, является ли Владивосток культурной столицей Дальнего Востока, следовало бы посетить ярмарку абонементов, что проходит в Приморской краевой филармонии. На вопросы типа «да кто вообще ходит на все эти концерты, спектакли и выставки» здесь был бы получен ответ: люди самых разных возрастов и профессий, те, кому действительно интересна культурная жизнь.

Собственно говоря, ярмарка абонементов проводится в филармонии не впервые. В определенном смысле это традиционное мероприятие, и те жители Владивостока (и даже Приморья), которые хотят культурно обогащаться и при этом тратить поменьше, ждут его с нетерпением каждый год.

– Обычно мы устраивали ярмарку в мае, а в этом году решили присоединиться к Всероссийской акции «Ярмарка абонементов», которая проходит с 1 по 5 февраля, и пригласили к участию в ней коллег – театр молодежи, картинную галерею, – говорит Анна Алеко, директор Приморской краевой филармонии. – Своим постоянным посетителям мы предложили абонементы на концерты эстрадного оркестра филармонии, вечера романсов, а главное – на концерты фестиваля классической музыки «Дальневосточная весна». Разумеется, в мае мы проведем ярмарку абонементов еще раз, и там будут доступны билеты на концерты Тихоокеанского симфонического оркестра, джазовый фестиваль. И все это по цене с 50-процентной скидкой. Согласитесь, для многих жителей Владивостока это существенно, например для пенсионеров.

Следует заметить, что в фойе малого зала филармонии на ярмарку абонементов пришли не только горожане солидного возраста. К примеру, молодая мама Алла внимательно изучала репертуар Приморского краевого театра молодежи и сверялась со своим расписанием в смартфоне.

– Стараюсь в выходные обязательно водить сына на культурные мероприятия, а спектакли театра молодежи нам очень нравятся, – пояснила Алла. – Куплю сразу на несколько суббот вперед, посмотрим те постановки, которые еще не видели. И возьму репертуар на февраль, поговорю с мужем. Думаю, зайду на ярмарку еще и завтра, куплю билеты на пару вечерних спектаклей. В будни сложно бывает куда-то выбраться, но однозначно надо это делать.

Как рассказали представители театра молодежи, на ярмарке они предлагают билеты на февраль и март со скидкой в 20 процентов.

– Приморская картинная галерея предлагает посетителям ярмарки на выбор сразу восемь абонементов. Например, на посещение нескольких выставок одновременно, абонемент «В галерею всей семьей», абонемент «Эрудит», в который входит посещение выставки, концерта и лекции, – рассказывает Юлия Блаженкова, заведующая научно-просветительским отделом галереи. – Мы разработали программы для влюбленных и корпоративные программы – словом, на самую разную публику. И должна заметить, что горожане проявляют большой интерес к нашим программам.

Только за первый час работы ярмарку абонементов посетили несколько десятков человек – вполне солидная цифра. Причем люди пришли именно за билетами, берут и себе, и для друзей, знакомых.

– Мы с подругой любим романсы и потому купили абонемент на серию таких концертов, – объяснила Наталья Смирновская. – А мои друзья из Артема приехать не смогли, но попросили купить кое-что и для них.

Тем, кто пришел на открытие, достались бонусы – концерт солистов филармонии, возможность отведать горячего вкусного чая с плюшками, которые продавало одно из городских кафе. Молодые – в обеденное время дело было – приходили на несколько минут (купил и ушел), а люди пожилые поплотнее усаживались в кресла и на скамейки и с удовольствием слушали песни и романсы. Фойе филармонии не пустовало ни минуты, пока шла ярмарка, тем самым наглядно показывая: жители Владивостока тянутся к прекрасному. Кстати, работать ярмарка будет по 5 февраля включительно с 12 до 14 часов.