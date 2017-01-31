Владивосток попал на две тыщи

Мост на остров Русский во Владивостоке станет достоянием любого россиянина, который будет владеть новыми купюрами достоинством 2000 рублей. Ведь его вид со знаменитым триколором на вантах, самым длинным в стране пролетом длиной 1104 метра и вторым в мире по высоте пилонов – 324 метра – появится на будущих банкнотах.

Такое решение принял 1 февраля совет директоров Центрального банка РФ. Главный денежно-кредитный институт страны выбирал символы современной России для новых купюр номиналом 2000 и 200 рублей.

Напомним, что победителями общенародного голосования символов стали виды Дальнего Востока и Крыма. В прошлом году именно им отдали предпочтение из десятка наиболее памятных и значимых мест нашей необъятной родины. Всего проголосовало около 3,5 миллиона человек.

В итоге мост на Русский и космодром Восточный в молодом городе Циолковском Амурской области появятся на двух сторонах купюры в 2000 рублей. А символы Севастополя – изображение памятника затопленным кораблям на камнях бухты вблизи Приморского бульвара и вид на античный полис Херсонес Таврический на Гераклейском полуострове отданы банкноте номиналом 200 рублей.

На сайте регулятора сообщается, что новые банкноты поступят в обращение уже в конце этого года.

Большую роль в победе сыграл лидер российской рок-группы «Мумий тролль» Илья Лагутенко, много лет назад написавший популярную песню «Владивосток – две тыщи». Председатель Банка России Эльвира Набиуллина оказалась поклонницей его творчества, чего она даже не скрывала. Между тем Владивосток уже был на купюрах 1000 рублей образца 1995 года. На лицевой стороне находилось изображение морского торгового порта Владивостока в бухте Золотой Рог. Отдельной миниатюрой была вынесена вершина Ростральной колонны с парусником «Маньчжур» на въезде в город. Оборотная сторона была представлена изображением бухты Рудной и скалы Два Брата в Японском море на восточном побережье Приморья. Но тот вид банкнот просуществовал недолго, ее вывели из обращения уже в 1997 году в связи с деноминацией. В результате реформы номинал отечественной валюты сократился в 1000 раз. Бумажных денег в 1 рубль не стало.