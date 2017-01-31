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Монстр с повадками Мойдодыра

Пять премьер подготовила новая кинонеделя во Владивостоке

На большие экраны выходят испано-американское фэнтези «Голос монстра», драма о боксере «Пазманский дьявол», комедия с Джеки Чаном «Отпетые напарники» и ее коллега по жанру «Огни большой деревни» (на сей раз от отечественных авторов). Завершает парад новинок ужастик «Звонки».

«Голос монстра» (12+)

Поражающая воображение история о мальчике Конноре и монстре из его снов. Когда Коннору особенно тяжело, происходит нечто невероятное: старое тисовое дерево за окном оживает и превращается в громадное чудовище. По ночам монстр рассказывает Коннору истории, которые помогут ему понять, что, даже когда весь мир рушится, можно найти в себе силы и не отчаиваться.

Немного философское, немного наивное нравоучительное псевдофэнтези, где все волшебство происходит в замороченной пубертатным периодом голове главного героя. Чем-то данная лента напоминает «Мост в Террабитию». Подростковая рефлексия со всеми страхами и надеждами облекается в образ рассудительного говорящего дерева, своеобразного Мойдодыр-сэнсэя, который вместо правил гигиены прививает мальчонке уверенность в себе и ответственность за поступки.

«Пазманский дьявол» (18+)

Винни Пациенца – один из самых выдающихся чемпионов по боксу. Молодой, яркий, безрассудный… Его называли Пазманским дьяволом. Его карьера была на самом пике, когда страшная авария в одночасье разрушила все планы. Врачи говорили, что он больше никогда не сможет ходить. Однако Винни решил вернуться на ринг во что бы то ни стало.

Еще один занятный фильм от режиссера Мартина Скорсезе. По сути, это блестящая постановка популярного сюжета о спортсмене, преодолевшем трудности, которые считались непреодолимыми. Фильм основан на реальных событиях, таких в мире спорта было достаточно. И почти каждое из них привлекало внимание кинематографистов. Повести о несломленном человеке всегда находят отклик в зрительских сердцах. «Гонка», «Нокдаун», «Воин», «Триумф», «Боец» и так далее – как минимум раз в год выходит биография какого-либо великого спортсмена. И в каждой есть героическое преодоление себя. Но, когда данный материал попадает в руки мастера Скорсезе, лента обретает особый лоск и остается непредсказуемой, несмотря на всю свою биографичность.

«Отпетые напарники» (16+)

Чтобы обезвредить преступный синдикат и спасти племянницу, самый честный коп должен взять в напарники красавчика афериста. Они – полная противоположность друг другу, но у них одна опасная миссия.

Образец особого жанра: фильм с Джеки Чаном. Радостно видеть любимого актера в бодром духе и хорошей физической форме.

«Звонки» (18+)

Молодой человек увлеченно исследует мрачную субкультуру, связанную с таинственной видеокассетой, через 7 дней после просмотра которой гибнет всякий увидевший запись. Его девушка, чтобы спасти бойфренда, решает принять удар на себя. Даму ждет немало чудовищных открытий, но самым страшным станет фильм в фильме, который прежде никто не видел.

Продолжение популярной франшизы, родившейся в Японии и прославившейся благодаря американскому ремейку.

«Огни большой деревни» (12+)

«Родина» в смертельной опасности. Ровно через неделю ее сровняют с землей. Спасти кинотеатр может только успешная премьера. За дело берется пара супергероев без суперспособностей. В их распоряжении камера, девушка-ниндзя и Дмитрий Дюжев. Правда, он об этом еще не знает.

Эксцентричная российская комедия, балансирующая на грани фарса, от режиссера-новичка (по крайней мере в полном метре) Ильи Учителя. Что очень хорошо, поскольку новые комедианты хотя бы подают надежду, тогда как старые ничем себя не оправдали и потеряли всякое доверие.

Автор : Сергей ПЕТРАЧКОВ

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