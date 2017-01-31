Во Владивостоке назовут лучшего самбиста среди школьников

В воскресенье, 5 февраля, в приморской столице пройдет лично-командное первенство по самбо среди школьников. За звание лучшего юные спортсмены сразятся во Дворце спорта «Юность».

Соревнования организует Федерация самбо и дзюдо Владивостока при поддержке администрации приморской столицы.

К участию в первенстве допускаются юноши 2001, 2002 и 2003 годов рождения, прошедшие медосмотр и допущенные к состязаниям. Соревнования пройдут в десяти весовых категориях: 42, 46, 50, 55, 60, 66, 72, 78, 84 кг и выше, уточнили в пресс-службе мэрии.

Первенство состоится по адресу: Владивосток, Океанский проспект, 43, МАУ ДО «Дворец спорта «Юность». Начало в 11.00. Вход для зрителей свободный.