Потом будем скучать по зимнему отдыху

Наступил последний месяц зимы. Для Приморья и Владивостока холода вообще быстротечны, а снега и того меньше. На огромных просторах России зима длится минимум с ноября по март. У нас же она укладывается в календарные декабрь – февраль.

И мне тут подумалось: а успеваем ли мы воспользоваться зимними дарами природы? Я имею в виду горные и беговые лыжи, сноуборды, ледянки и санки, хоккей с шайбой и обычное катание на коньках для собственного удовольствия. Ведь даже уик-энды не всегда используются нашими жителями для выходов на лыжню и каток. Активным отдыхом на свежем воздухе мои земляки занимаются чаще всего во время новогодних каникул и удлиненного празднования Дня защитника Отечества. Следующие праздники по случаю 8 Марта уже совпадают во Владивостоке с началом оттепели.

Считается обыденно-привычным и разделение видов отдыха. Если нам хочется лыжных прогулок, то надо ехать в Шмаковку или Ботанический сад Владивостока. Спуски с горы и подъемники без длинных очередей имеются в Арсеньеве и Шкотовском районе. Гораздо доступнее катки, они присутствуют во всех крупных населенных пунктах. Конечно, первенство здесь держит краевой центр. И в этом основная заслуга главы города Игоря Пушкарева. Это с его подачи построены хоккейные коробки возле школ и массово заливаются ледовые площадки в микрорайонах. Также можно покататься в парках Минного городка и на Санаторной, на стадионах «Авангард» и «Строитель». А соревнования по дворовому хоккею в столице Приморья и вовсе стали традиционными. Взгляните в лица мальчишек и девчонок, которые рассекают лед своими коньками или мчатся по лыжне, и вы поймете, в чем заключается радость жизни. Единственное место, где можно чередовать горные или беговые лыжи с коньками, есть только в пригороде Владивостока, но не каждой семье по карману предлагаемые услуги.

Лично мне не всегда удается за одну зиму охватить любимые виды спорта. А хотелось бы.

Еще хочу обратить внимание на очень важный момент – на соблюдение осторожности. Чтобы, не дай бог, не грохнуться на спуске с горки или не расшибить лоб на катке. Я вот недавно зацепил коньком трещину во льду и распластался. Уже вторую неделю локоть болит. Но это не мешает мне вновь и вновь выходить на каток, получая от этого несравненное удовольствие.

Такой же радости желаю всем моим землякам. Ведь зимы остался всего месяц. А потом опять будем скучать по зимнему отдыху…