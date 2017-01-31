«Моряки» не пробили «кузню» в буллитах

В начале нынешней недели владивостокский «Адмирал» отправился в сибирское турне в рамках регулярного первенства Континентальной хоккейной лиги. Всего за шесть дней надо сыграть три матча в разных городах обширного региона.

Поездка начиналась с игры в Новокузнецке. Болельщики «моряков» надеялись, что их кумиры сумеют завоевать на Кузбассе два или три очка (кузбасский «Металлург» находится на самом дне хоккейного первенства), но в итоге в копилку турнирной таблицы добавили только одно.

На поединок с «кузней» тренерский штаб «моряков» слегка освежил состав. Самой реформированной оказалась вторая тройка, в которой неизменным остался только центр в лице Джеймса Райта, а вот на краях вместо Вадима Краснослободцева и Александра Горшкова появились Сергей Барбашев и Виктор Александров, проведший когда-то в Новокузнецке лучший сезон в карьере. В линии обороны место Шона Моррисонна занял Даниил Курашов, седьмым защитником заявили Сергея Ильина. Пост номер один доверили вратарю российской сборной Игорю Бобкову.

Первое же большинство «моряки» быстро воплотили в гол: Роберт Саболич бросил низом с правого круга вбрасывания, а Дмитрий Саюстов подставил клюшку, отправив шайбу в ворота соперника, – 0:1. Обнадеживающее начало.

И тут же приморцы остались вчетвером на пять минут, за удар в голову удалили Сергея Барбашева, хотя на повторе было видно, что удар пришелся плечо в плечо. «Моряки» с честью вышли из ситуации, уверенно выстояв в долгом меньшинстве. И все же хозяевам удалось ответить в середине периода, реализовав контратаку два «сталевара» против одного «моряка» – 1:1. Вновь «Адмирал» вывел вперед 19-летний юниор Денис Алексеев: войдя в зону, он обыграл защитника и кинул в девятку – 1:2. Получился роскошный гол и первый в КХЛ для бронзового призера прошедшего молодежного чемпионата мира.

В конце третьего периода соперник пошел на штурм, сняв вратаря, и забил-таки за шесть секунд до сирены – 2:2. Все решилось в серии буллитов до первого пропущенного гола. Здесь удача отвернулась от хоккеистов Владивостока.

Тем не менее игроки «Адмирала» настроены по-боевому и полны желаний и дальше сражаться в каждом матче за право попадания в плей-офф. Сегодня, 2 февраля, в Новосибирске пройдет встреча с «Сибирью». А далее выезд в Омск, где на 4 февраля запланирована игра с «Авангардом».

«Адмирал» после игры со «сталеварами» сохранил восьмое место Восточной конференции. У «моряков» 79 очков после 55 игр. На три очка отстает «Сибирь». Представляете, какая нешуточная схватка предстоит нынешним вечером на льду дворца спорта Новосибирска?