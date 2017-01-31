Душевая кабина: за и против,

или На что обратить внимание при ее покупке

Идея установки душевой кабины хоть однажды, но приходит в голову каждому (или почти каждому) владельцу малогабаритной ванной.

С точки зрения экономичности, идея вполне разумная. Одна моя хорошая знакомая, проживающая в гостинке, умудрилась, сняв ванну, уместить на ее месте душевую кабину и стиральную машину.

Спустя три года она уже делилась планами по демонтажу кабины и возврату ванны. Если кто не в курсе, то ванны в гостинках сидячие, 1,2 метра в длину. Но она была готова и на такую, лишь бы избавиться от кабины!

Корр. «В» попробовала найти истину: что же все-таки лучше, ванна или душевая кабина?

Предпочтение первое и главное: что вам больше по вкусу – быстро принять душ или погрузиться надолго в ванну с пеной, солями и бомбочками? Если второе, то тут и разговаривать нечего – никакая душевая кабина не даст подобного удовольствия, какой бы ни был у нее высокий поддон. Здесь уже стоит рассуждать о совсем другом сегменте – душевых боксах, и владельцам малогабаритных ванных не стоит о них и мечтать – просто не по площади.

Почему выбирают душевые кабины?

Первая причина – для того чтобы сэкономить площадь.

Вторая причина (для меня, честно говоря, спорная, но при этом часто упоминаемая и продавцами душевых кабин, и их владельцами) – экономия воды.

Третья причина – желание пользоваться опциями, входящими в комплектацию душевой кабины: тропический душ, душ Шарко, парогенератор (дающий эффект парной), радио, телефон…

Четвертая причина – просто красиво.

А теперь попробуем разобраться более детально: насколько каждая из причин оправдывает приобретение душевой кабины.

С экономией места мы уже разобрались: цель вполне достижима.

А вот на второй причине остановимся подробнее. Потому как придется выбирать: либо многофункциональность, либо надежность…

– Мы предпочли душевую кабину именно из-за ее возможностей и выбрали самую на тот момент навороченную, – рассказывает Лариса (одна из владелиц душевых кабин в прошлом). – В итоге из всех ее прибамбасов – душ Шарко, массаж ног, озонирование, тропический душ, подсветка, телефон, радио, принудительная вентиляция – через три года с горем пополам работал лишь тропический душ. Это нам еще повезло, поскольку во Владивостоке относительно мягкая вода. Приблизительно в то же время установили кабину и родители мужа. Они живут в Надеждинском районе в частном доме, вода поступает из скважины. Из-за того, что она жесткая, с примесями солей, практически сразу же полетел тропический душ. Причем, когда включали этот режим, вода почему-то лилась с крыши кабины. Представляете шок свекрови – выходит она из душа, а вокруг все плавает…

– Мы выбирали кабину с максимальным набором приятностей, – рассказывает Лена, еще одна владелица кабины. – В итоге пользуемся только ручным душем. Радио? Пока нужную волну найдешь, уже и вымыться успеешь. Принудительная вентиляция перестала работать месяца через три. Что душ Шарко, что тропический душ – из десяти форсунок работают 2-3. Кнопка слива (вроде бы хромированная, металлическая) спустя год просто на кусочки рассыпалась. Но самое неприятное – треснул поддон. Мы его залили силиконовым клеем, сверху скотчем заклеили. Но, сами понимаете, это не выход из положения. Сейчас будем убирать кабину, ставить снова ванну.

А вот это уже мнение опытного продавца сантехники, работающего не один десяток лет на этом рынке, по поводу функции массажа спины (или душа Шарко):

– Это не душ Шарко! Это фикция (кивая на довольно дорогую модель, оборудованную душевой стойкой с множеством форсунок для этой самой функции. – Прим. авт.). Настоящий душ Шарко будет стоить дороже всей этой кабины! Хотите надежный душ? Тогда выбирайте исходя из принципа, чем проще кабина, тем лучше. И здесь стоит помнить, что в кабине чаще всего в негодность приходят колесики, с помощью которых двигаются ее двери.

Ну а теперь пришло время поговорить о красоте. Увы, она проходящая. Причем довольно быстро. И эта истина верна в отношении многих кабинок вне зависимости от модели, марки, цены, комплектации и чистоплотности хозяйки.

– Хромированные детали постепенно облезли. У нас поддон низкий, вероятно, акриловый, у знакомых же акриловое покрытие «смылось», и сейчас вместо него желтый пластик. В щелях, на стыках панелей образовывается черная плесень. Опять же подтеки на стекле. Несмотря на то что вода у нас мягкая, все равно подтеки остаются. Даже если после каждого мытья вытираешь стены, – делится впечатлениями Лариса.

И еще один нюанс: тем, кто все-таки решится приобрести душевую кабину, нужно иметь в виду, что время уборки ванной увеличится, причем существенно.

Как выбирать душевую кабину

Тем не менее душевые кабины активно продаются, а это значит, что у населения есть положительный опыт пользования ими. Кабину качественную выбрать можно. Главное, нужно помнить несколько правил.

– Выбирая кабину, прежде всего обращайте внимание на бренд, проверенный временем. Есть надежные марки, которые поставщики доставляют в Приморье больше десяти лет, – советует продавец Виталий. – Избегайте покупки кабин с темными тонированными стеклами. Солидные фирмы с подобным дизайном не работают, по крайней мере, я не встречал подобного. Если у поддона синеватый оттенок, то это, скорее всего, не акрил.

– Обязательно обращайте внимание на поддон, – советует мастер по установке и ремонту Евгений. – Если нужно, зайдите в кабину, обратите внимание, не гнется ли пол, не дрожат ли стенки при вашем движении. В качественных кабинах поддон армирован, акрил должен быть упрочнен стекловолокном. Стекла должны быть непременно калеными, не менее 3 мм толщиной, иначе они будут гулять. Обязательно обратите внимание на слив, он должен по диаметру соответствовать нашим трубам.

– Но, даже если вы постараетесь и выберете качественную кабину, вряд ли она продержится более десяти лет, – предупреждает Виталий. К слову, самая простая с минимальным набором функций из надежных обойдется в среднем в 70–80 тысяч рублей.

Для маленьких и худеньких

Важна ли высота поддона при выборе кабины? Несомненно. И опытные пользователи, и продавцы считают, что низкие поддоны более безопасны и менее травмоопасны. Кроме того, для того чтобы зайти в кабину с высоким поддоном, необходимо обладать определенной сноровкой.

– Не путайте поддон с ванной, – советует Виталий. – Вернее, ширину ванны и ширину входного проема кабины. Заходя в душ, вы не перекидываете ногу, а перешагиваете довольно высокий бортик. Хотя для семей с маленькими детьми (лет до 6) высокий поддон предпочтительнее.

– Кроме того, учитывайте физические параметры своих домочадцев, делая выбор между душем и ванной, – советует Евгений. – Максимальная нагрузка кабин некоторых солидных производителей 100 кг. А также примите во внимание параметры своей ванной. В данном случае речь идет о высоте потолка. Иногда, если канализация выведена достаточно высоко над полом, под душевую кабину приходится строить дополнительный поддон, тем самым сокращая высоту ванной, в которой потолок находится и так существенно ниже, чем во всей остальной квартире. Средняя высота душевой кабины 220 см. Просто предварительно подсчитайте, поместится ли она в вашей ванной.

Где брать: здесь или в Китае?

– Все, абсолютно все кабины, представленные на нашем рынке, сделаны в Китае. Европейские производители в большинстве своем перешли на душевые углы, – рассказывает Виталий. – Есть отечественная продукция, даже качественная продукция, выполненная опять же из китайских материалов. По цене она сопоставима с дорогой китайской и здесь практически не представлена.

Поэтому вполне закономерный вопрос: а не дешевле ли привезти кабину самим из Поднебесной?

Года три тому назад на самостоятельной покупке дорогих моделей непосредственно в Китае можно было выгадать. Сейчас уже нет. Во всяком случае, так утверждают граждане, имеющие опыт личных покупок в стране-производителе. Более того, если приобретаете недорогие модели, то товар может прийти не только в нарушенной упаковке, но и поврежденный. Есть еще один ныне популярный и востребованный вариант – покупка через Интернет. Но это уже другая история.