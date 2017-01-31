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В Приморье ищут хозяина браконьерского капкана

Молодая тигрица попала в капкан в Пожарском районе. К сожалению, спасти зверя не удалось. От полученной травмы тигрица скончалась до приезда оперативной группы.

По словам директора краевого департамента охотничьего надзора Дмитрия Панкратова, раненого зверя обнаружили на дороге недалеко от поселка Стрельникова проезжавшие мимо лесорубы. На место срочно выехала оперативная группа департамента охотнадзора.

– Сейчас экспертам предстоит выяснить точные причины гибели животного. Однако обследование местности, где была обнаружена раненая тигрица, показало: она попала в браконьерский капкан, – добавил Дмитрий Панкратов.

Охотоведы и полиция ведут поиски преступника, погубившего краснокнижного зверя. Браконьеру грозит уголовная ответственность – от 3 до 5 лет и штраф не менее одного миллиона рублей.

Автор : Отдел новостей «В»

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