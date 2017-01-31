Учителей будут учить психиатры

На согласование в Минздрав отправлен проект программы, которая поможет педагогам распознать детей, склонных к суициду. Проект учебной программы подготовил Федеральный медицинский исследовательский центр психиатрии и наркологии имени В.П. Сербского, сообщили «Известия».

– Программа рассчитана на преподавателей различных школьных дисциплин, – рассказал Зураб Кекелидзе, генеральный директор центра Сербского, главный психиатр Минздрава РФ. – Это будет дополнительное образование для учителей как начальных, так и средних и старших классов.

По словам главного психиатра, проект программы уже направлен в Минздрав на согласование. Предполагается, что новая дисциплина будет называться «Основы психогигиены. Детская и подростковая клиническая психология».

– Учителя должны знать детскую и подростковую психологию, видеть и понимать, что происходит с ребенком в школе, – подчеркивает Кекелидзе. – Современных педагогов часто заботит только дисциплина, а должно беспокоить другое – как найти подход к проблемному ребенку, какие моменты в его поведении должны насторожить взрослых.

После внедрения нового предмета для педагогов всех профилей будет разработана отдельная программа для повышения квалификации, которую они проходят каждые пять лет.

– Это нужно для того, чтобы педагоги школ знали границы нормы, а также умели правильно действовать в конкретных критических ситуациях. Например, в случае агрессии со стороны ребенка или же внутригрупповых конфликтов, так называемого буллинга, – рассказала Анна Портнова, внештатный детский психиатр департамента здравоохранения Москвы, один из авторов программы.

По ее словам, сейчас школьные психологи занимаются в первую очередь сопровождением образовательного процесса, оценивают, как дети справляются с учебной программой. Но основами клинической психологии эти специалисты не владеют. К примеру, они не распознают потенциально опасные ситуации, когда родителям стоит показать ребенка врачу.