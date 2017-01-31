Парковки проверяют на легитимность

Во Владивостоке полицейские выявляют несанкционированные автостоянки и факты незаконного предпринимательства.
Как сообщили в пресс-службе УМВД краевого центра, за прошедшую неделю проверена деятельность парковок на улице Сельской, Океанском и Народном проспектах. Составлено четыре протокола за осуществление предпринимательской деятельности без регистрации в качестве ИП. Материалы направлены в мировые суды для принятия решения.
Как отмечается в сообщении, благодаря информации, полученной от горожан, с начала года в отношении организаторов нелегальных парковок стражи порядка составили 10 протоколов об административных правонарушениях, из них в отношении иностранных граждан – 7.
Полиция напоминает: взимание платы на нелегальных автостоянках незаконно и не гарантирует сохранности личного автотранспорта. О фактах организации незаконных парковок горожанам предлагают сообщать в органы внутренних дел по телефону 02 (для мобильных телефонов 102).
«Перепись доходов» стартовала в Приморье 28 января и продлится до 10 февраля. Жителей края попросят ответить на вопросы о получаемых материальных и иных ценностях и их источниках, о видах и размерах назначенных пенсий и социальных пособий, о наличии доходов от собственности, о налоговых льготах, сообщили в Приморскстате.
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