Коммунальщики прошли экватор в штатном режиме

Отопительный сезон во Владивостоке проходит без серьезных сбоев, заверили в пресс-службе администрации города.

Чрезвычайных ситуаций и крупных технологических аварий в системах теплоснабжения не зарегистрировано. Жилищно-коммунальный комплекс приморской столицы бесперебойно прошел экватор текущего отопительного периода. Учреждения социального назначения – детские сады, школы, учреждения здравоохранения и культуры, а также жилищный фонд, предприятия и частные учреждения города – обеспечены стабильным теплоснабжением. Запасы угля для объектов малой теплоэнергетики соответствуют нормам.

Специалисты МУПВ «Владивостокское предприятие электрических сетей» и Дальневосточной генерирующей компании при необходимости в рабочем режиме устраняют локальные порывы на теплосетях города.

Стоит отметить: во Владивостоке насчитывается 650 километров тепловых сетей, которые были построены более 60 лет назад. Массовые работы по их капитальному ремонту впервые за долгие десятилетия начались в 2008 году. Износ теплосетей достигает 70 %. Поэтому количество порывов на теплосетях города остается высоким, с начала отопительного периода (с 20 октября 2016 года) их произошло порядка 330. Благодаря оперативным действиям аварийно-восстановительных бригад на базе МУПВ «ВПЭС», неполадки устранены в нормативные сроки, что позволило избежать сбоев в работе системы жизнеобеспечения.

К слову, на случай возникновения внештатных ситуаций во Владивостоке сформированы аварийные бригады, которые укомплектованы необходимым оборудованием, инструментами и средствами связи. Такие бригады работают в круглосуточном режиме. При возникновении нарушений на сетях следует обращаться по телефону 245-78-42.