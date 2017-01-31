Юристы дадут совет. Бесплатно

«Перепись доходов» стартовала в Приморье 28 января и продлится до 10 февраля. Жителей края попросят ответить на вопросы о получаемых материальных и иных ценностях и их источниках, о видах и размерах назначенных пенсий и социальных пособий, о наличии доходов от собственности, о налоговых льготах, сообщили в Приморскстате.