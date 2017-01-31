Юристы дадут совет. Бесплатно

Сегодня, 2 февраля, в муниципальной библиотеке имени Чехова (пр. 100 лет Владивостоку, 48) состоится очередная бесплатная юридическая консультация «Закон для всех», сообщили в пресс-службе администрации города.
С 15 до 17 часов студенты и преподаватели юридического факультета Владивостокского гуманитарно-коммерческого колледжа помогут решить правовые проблемы жителей краевого центра.
Как уточнили в МБУК «Владивостокская централизованная библиотечная система», консультация будет включать самые востребованные правовые вопросы – по ЖКХ, наследованию, пенсионному обеспечению, возврату финансовых вложений и многие другие.
«Перепись доходов» стартовала в Приморье 28 января и продлится до 10 февраля. Жителей края попросят ответить на вопросы о получаемых материальных и иных ценностях и их источниках, о видах и размерах назначенных пенсий и социальных пособий, о наличии доходов от собственности, о налоговых льготах, сообщили в Приморскстате.
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