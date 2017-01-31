Yeruslan сгубила известность

Заброшенное судно Yeruslan, стоящее в Амурском заливе, подверглось нападению вандалов и частично сгорело…

Как сообщило ИА VladNews, заброшенное судно «Еруслан» больше двух лет уныло прозябает на «вечном приколе» в Амурском заливе. Владелец судна, которого не могут днем с огнем найти судебные приставы, должен большие суммы экипажу, сам корабль арестован, однако всевозможные юридические тонкости мешают пустить его с молотка.

Бедолага Yeruslan два года ржавел и не слишком привлекал к себе внимание – до тех пор, пока на днях про него не опубликовал репортаж один из приморских порталов. Буквально на следующий день по льду к брошенному судну потянулись сначала любители экстрима, потом – под покровом ночи – приехали сборщики металла и принялись крушить болгарками надстройку, а потом «Еруслан» (такое имя носил один из героев-богатырей в русских сказках) загорелся – днем 31 января. Горела надстройка. Дым над заливом был виден едва ли не с любой возвышенности Владивостока.

Сотрудники МЧС и пожарные разводили руками – выгонять на лед пожарные машины строго запрещено, так что пусть горит – выгорит, да и потухнет.

Пока брошенное судно полыхало, к нему буквально потянулись толпы желающих сделать селфи, поснимать пожар на телефоны, кто-то даже устроил игру в футбол – под треск огня… И это несмотря на предупреждения о запрещении выезда на лед. В результате едва не произошла трагедия. Вечером 31 января – уже после 20 часов – свидетели сообщили спасателям, что в районе брошенного судна «Еруслан» от основного припая оторвало льдину, на которой находится подросток. По информации пресс-службы края, группа специалистов МЧС на судне на воздушной подушке «Марс» вышла на морскую акваторию в район нефтебазы. Спасатели обнаружили льдину и сняли с нее подростка. Состояние его здоровья оценили как удовлетворительное, любитель экстрима был передан маме. Как рассказал сам потерпевший, он отправился посмотреть на горящее судно…

Ночью надстройка «Еруслана» выгорела окончательно и пожар потух сам собой. Вчера утром к месту стоянки брошенного судна выдвинулись оперативная группа пожарного гарнизона и владивостокские спасатели. Причины возгорания устанавливаются.

Между тем выяснилось, что судно потеряло товарный вид и вряд ли может быть пущено на металл. Не пошла на пользу «Еруслану» известность…