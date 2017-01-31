В МФЦ – за водительским удостоверением

С 1 февраля приморцы могут воспользоваться новой услугой во всех многофункциональных центрах – заменить водительское удостоверение в случае окончания срока его действия, утраты (хищения).

– Граждане смогут подать документы, сделать фотографию, а затем забрать водительское удостоверение в МФЦ в удобное для себя время. Многофункциональные центры в будние дни работают до 20.00, в субботу – до 16.00, – пояснили в пресс-службе края.

Также в МФЦ можно будет получить справку о наличии или отсутствии административного наказания за потребление наркотических средств или психотропных веществ.

Отметим, на сегодняшний день в МФЦ доступно более 200 услуг. В 2016 году центры посетили более миллиона приморцев. Популярными по-прежнему остаются оформление справок и документов, связанных с недвижимостью, получение справки о наличии или отсутствии судимости, оформление СНИЛС, паспорта и загранпаспорта, социальных выплат и пособий.