В МФЦ – за водительским удостоверением

С 1 февраля приморцы могут воспользоваться новой услугой во всех многофункциональных центрах – заменить водительское удостоверение в случае окончания срока его действия, утраты (хищения).
– Граждане смогут подать документы, сделать фотографию, а затем забрать водительское удостоверение в МФЦ в удобное для себя время. Многофункциональные центры в будние дни работают до 20.00, в субботу – до 16.00, – пояснили в пресс-службе края.
Также в МФЦ можно будет получить справку о наличии или отсутствии административного наказания за потребление наркотических средств или психотропных веществ.
Отметим, на сегодняшний день в МФЦ доступно более 200 услуг. В 2016 году центры посетили более миллиона приморцев. Популярными по-прежнему остаются оформление справок и документов, связанных с недвижимостью, получение справки о наличии или отсутствии судимости, оформление СНИЛС, паспорта и загранпаспорта, социальных выплат и пособий.
«Перепись доходов» стартовала в Приморье 28 января и продлится до 10 февраля. Жителей края попросят ответить на вопросы о получаемых материальных и иных ценностях и их источниках, о видах и размерах назначенных пенсий и социальных пособий, о наличии доходов от собственности, о налоговых льготах, сообщили в Приморскстате.
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