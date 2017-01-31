Код мастера – код Шлихта

«Виктор Шлихт. Код мастера» – так называется выставка, открывшаяся в выставочных залах Приморской картинной галереи на Партизанском проспекте, 12.
Она представляет жителям и гостям Приморья произведения художника из собраний галереи, муниципального музея «Артэтаж», галереи современного искусства «Арка» и частных коллекционеров.
Талант, беззаветная преданность искусству, мудрость, порядочность, глубина и скромность – такие свойства натуры известного дальневосточного художника Виктора Михайловича Шлихта позволили ему и при жизни, и спустя многие годы после его ухода занимать место учителя, одного из духовных лидеров приморских художников. И не только тех, кто непосредственно учился у него в Народной изостудии во Дворце культуры железнодорожников Владивостока.
На выставке впервые за долгое время представлены разные периоды творчества Виктора Шлихта, и одновременный их показ обещает дать более полное представление об эволюции художника, возможность более глубокого осмысления его творческого наследия.
В рамках выставки планируется проведение круглого стола, посвященного творчеству Виктора Шлихта. К участию будут приглашены искусствоведы, студенты и преподаватели художественных учебных заведений, друзья и ученики Виктора Михайловича.
«Перепись доходов» стартовала в Приморье 28 января и продлится до 10 февраля. Жителей края попросят ответить на вопросы о получаемых материальных и иных ценностях и их источниках, о видах и размерах назначенных пенсий и социальных пособий, о наличии доходов от собственности, о налоговых льготах, сообщили в Приморскстате.
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