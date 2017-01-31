Библиотека готова взлетать. Но требуется помощь горожан

Директор Владивостокской муниципальной библиотечной системы Сергей Соловьев на своей страничке в «Фейсбуке» обратился к посетителям этой социальной сети с необычной просьбой.

«В конце февраля после ремонта открывается филиал библиотеки в Трудовом. В этом населенном пункте почти 30 процентов работающих жителей трудятся в авиационной отрасли (аэропорт, авиакомпании, сервисные организации). Если у кого есть знакомые, которые хранят, но не знают, куда деть, какие-нибудь исторические редкости о развитии авиации (желательно нашей, приморской), музейные, библиографические, видеоматериалы, вплоть до моделей самолетов и военной техники, будем рады принять в дар и бережно хранить в этой библиотеке.

Отдельно приобретаем фонд популярной отраслевой литературы по авиации и технике (не пугайтесь: там будет и литература повседневного спроса – библиотека большая, места хватит всем).

В перспективе: открытие на базе филиала кружка авиамоделиста и тематического лектория с кинопоказами отраслевых фильмов», – пишет Сергей Соловьев.

Так что, дорогие владивостокцы, у вас есть возможность помочь оформить открывающуюся после капитального ремонта библиотеку в Трудовом красиво и оригинально. Телефоны для справок: МУК ВЦБС – 2-27-45-89, филиал библиотеки в Трудовом (Чичерина, 10) – 238-13-57.