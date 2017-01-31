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Новые муниципальные дома поставили в пример

Новые комфортабельные квартиры в многоэтажках, построенных на улице Порт-Артурской и Карла Маркса, получили 169 семей Владивостока из 26 аварийных бараков.

Строительство муниципального жилья для переселения людей из ветхих домов стало возможным благодаря городской программе «Обеспечение доступным жильем жителей Владивостока» на 2014–2018 годы, разработанной по поручению главы приморской столицы Игоря Пушкарева и при поддержке федерального бюджета. Люди, годами жившие в ветхих строениях без центрального водоснабжения и канализации, переехали в новые квартиры со всеми удобствами.

Строительство началось в декабре 2013 года, и всего за три года по заказу администрации Владивостока специалисты возвели пять новых многоквартирных домов в соответствии с современными требованиями – вентилируемые фасады, полная внутренняя отделка, приборы учета. Во всех квартирах наклеены обои, уложен линолеум, смонтированы инженерные сети, установлены межкомнатные двери, в санузлах уложена плитка, установлена сантехника, в кухнях – электроплиты.

– Все квартиры в новостройках с индивидуальной планировкой. Это связано с тем, что в соответствии с Жилищным кодексом РФ мы предоставляем гражданам разнозначные по общей площади жилые помещения. Если у гражданина была двухкомнатная квартира определенного метража, то именно такую квартиру он и получил в новом доме, – рассказал начальник управления по учету и распределению жилой площади администрации Владивостока Сергей Еремин.

Первые три дома на улице Порт-Артурской были заселены в январе 2015 года. Новоселами стали 84 семьи.

Еще один дом на улице Карла Маркса на 42 квартиры был сдан в январе 2016-го. Сейчас идет заселение семей в последний, пятый дом, построенный по программе переселения граждан из аварийного и ветхого жилья на Порт-Артурской. С большинством семей уже подписаны договоры, и новоселы обустраивают новые квартиры.

…Евгений и Анастасия Галушко вместе в маленькой дочкой Викторией уже перевозят мебель и благоустраивают свое новое жилье. Двухкомнатную квартиру они получили взамен жилплощади в аварийном бараке на ул. Дальзаводской.

– Наш дом был признан аварийным, мы там и не жили, приходилось снимать квартиру. А сейчас получили новое жилье. Это большая радость! – рассказали новоселы Евгений и Анастасия Галушко. – Квартира с ремонтом, установлена сантехника и электроплита. Заезжай и живи.

Поблизости с новым домом есть вся инфраструктура для комфортной жизни: дом детского творчества, школа, остановки общественного транспорта, магазины и новый детский сад на 200 мест.

Придомовые территории всех пяти домов благоустроены, есть парковочные места, детские площадки, зеленые зоны.

Программа по переселению завершена, администрация Владивостока выполнила поставленные задачи в полном объеме. Новые дома получили высокую оценку федерального центра. Заместитель министра строительства и ЖКХ Андрей Чибис в ходе рабочей поездки по Приморскому краю назвал многоквартирные дома на улице Порт-Артурской одним из лучших примеров реализации программы по переселению граждан из аварийного жилья в России.

– Домом № 46а на улице Порт-Артурской мы завершаем программу главы Владивостока Игоря Пушкарева по расселению граждан из ветхого и аварийного жилья. В рамках программы расселено 169 семей, – отметил первый заместитель главы администрации Владивостока Алексей Литвинов. – Все пять домов мы строили с большой поддержкой федерального бюджета в лице Фонда содействия реформированию ЖКХ. В настоящий момент софинансирование на строительство закончилось. Однако мы надеемся, что будут приняты новые федеральные программы по переселению. Администрация Владивостока готова принять в них участие и продолжить расселять жителей аварийных бараков. 

 

Автор : Отдел новостей «В»

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