Ожерелье, которому нет цены

Фотовыставка заставит задуматься о будущем планеты

Как давно вы были в заповеднике? Как давно бродили по тайге, присматриваясь к природным красотам в надежде, что где-то там вдруг мелькнет олень или в озере неподалеку заплещется красавица утка-мандаринка? Если в ответ на этот вопрос вы грустно вздохнули, значит вам прямой путь в музей имени Арсеньева. На выставку «Заповедное ожерелье Амура»…

Именно там, в залах музея, посетителей ждут такие фотографии из самых разных национальных парков и заповедников Приморья и Приамурья, что вы по-настоящему ощутите себя в тайге… И сможете не только насладиться, но и задуматься.

Вот великолепный тигр высунул язык – может, облизывался, а на фото вышло так, словно он весело дразнится… Вот целое созвездие адонисов – ах, скорее бы весна, думаешь, глядя на этот снимок… Вот гордый красавец лотос, вот олени… А сколько великолепных фото прекрасной, уникальной дальневосточной природы! Начнешь загибать пальцы, чтобы посчитать, в каких заповедниках делались снимки, и рук не хватит: Лазовский, Морской, Ханкайский, Уссурийский, Сихотэ-Алинский, «Комсомольский», Хинганский, Шантарские острова, нацпарк «Бикин», парк «Удэгейская легенда», нацпарк «Земля леопарда»…

Сохранять и оберегать

Выставка «Заповедное ожерелье Амура» подготовлена Фондом WWF России. Свою работу она начала сразу в пяти регионах: Еврейской автономной и Амурской областях, Забайкальском, Хабаровском и Приморском краях. На ней представлены 92 фотографии из 23 федеральных особо охраняемых природных территорий бассейна Амура, дающих представление об их животном и растительном мире.

Как известно, нынешний год объявлен Годом особо охраняемых природных территорий. Выставка – одно из первых мероприятий в целой серии запланированных на 2017-й. А ее цель – привлечение внимания общества к вопросам сохранения объектов природного наследия России.

Кроме того, 11 января отметили свой профессиональный праздник заповедники и национальные парки Амурского экорегиона. А всего на его территории раскинулось 17 заповедников, 7 национальных парков, 8 федеральных и 78 региональных заказников, 6 природных парков, 6 экологических коридоров, 2 водно-болотных угодья. Сихотэ-Алинский заповедник имеет статус Всемирного природного наследия ЮНЕСКО. Шесть заповедников Сохондинский, Дальневосточный морской, Даурский, Сихотэ-Алинский, Кедровая Падь и Ханкайский являются биосферными заповедниками ЮНЕСКО. Шесть территорий находятся в списке водно-болотных угодий международного значения, среди них наше озеро Ханка.

– Одно из важнейших условий эффективной работы современных особо охраняемых природных территорий – это то, что они представляют собой не отдельные островки живой природы, а единую, связанную различными экологическими коридорами сеть – эконет, – говорит Анна Барма, координатор проектов по ООПТ Амурского филиала WWF России. – Такой подход позволяет значительно повысить эффективность работы по сохранению биологического разнообразия.

Чтобы зверь не попал в музей…

Сеть особо охраняемых природных участков покрывает 30 процентов территорий гнездования дальневосточного аиста, 50 процентов – мест обитания даурского журавля и 70 процентов – японского журавля. Около 24 процентов ареала амурского тигра охраняются на таких территориях в России и 50 процентов – в Китае, 70 процентов ареала дальневосточного леопарда находится под защитой в обеих странах…

На выставке «Заповедное ожерелье Амура» можно увидеть не только фотографии всех тех краснокнижных животных и птиц, которые нашли спасение на территориях заповедников. Здесь же в залах идет трансляция фильмов о редких животных. А еще сотрудники музея имени Арсеньева дополнили выставку чучелами животных и птиц. Вот, например, чучело самки дальневосточного леопарда Люси… История этого экспоната особенная. В 1996 году, когда о необходимости создания специального парка для охраны дальневосточных леопардов еще только велись дискуссии, юная леопардесса Люси попала в браконьерский капкан. Она сильно поранила лапу. В то же время в тайге вели работы ученые-зоологи. Они нашли раненую хищницу и смогли доставить ее в заповедник Кедровая Падь, где за жизнь животного боролся хирург. Чтобы избежать гангрены, Люси пришлось ампутировать часть лапы. Жить в тайге она уже не могла. Животное в вольере заповедника дожидалось отправки в зоопарк, но… Местный житель, промышлявший браконьерством, очень заинтересовался легкой добычей. Он пришел ночью к вольеру, в упор выстрелил в Люси и понес убитое животное домой – снимать шкуру. Варвара задержали лесники. Живодер предстал перед судом и получил пять лет лишения свободы. До сих пор это единственный случай, когда за такое преступление кто-то был осужден. Шкура же Люси была передана в музей, и сегодня ее чучело – часть выставки «Заповедное ожерелье Амура» – заставляет посетителей не только наслаждаться дивными фото, но и думать о том, что каждый может сделать для того, чтобы вот такие Люси не стояли в виде чучел, а бегали по тайге.