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Культура

Будущее уже близко

Выставка «Приближая будущее» откроется 10 февраля в ДВФУ. Она рассказывает – в фотографиях – о ярких культурных, образовательных и социальных начинаниях наших современников.

Выставка представляет фотоработы, рассказывающие, как небольшой команде или одному человеку удалось добиваться значительных социальных изменений, повлиявших на жизнь целого сообщества. Например, Наталья Никитина и Елена Дмитриева из подмосковной Коломны, создавшие в городе музей пастилы и музейный квартал. Жизнь целого района Саратовской области изменила искусствовед Юлия Терехова, создавшая в селе Поповка музей монументальной народной живописи «Дом со львом». Интерактивный музей науки, созданный потанинским стипендиатом Иваном Тимофеенко и его командой, стал одним из важнейших просветительских пространств Красноярска.

Эта выставка, по мысли организаторов, имеет особое значение: она способна подсказать людям, еще только задумывающимся о том, какой проект они хотели бы реализовать, что изменить в жизни своего города или села к лучшему, дать мотивацию к настойчивой работе.

– Мы очень рады, что первым российским городом, который увидит наши фотоработы, станет Владивосток, – говорит Оксана Орачева, генеральный директор благотворительного фонда Потанина. – У фонда особые отношения с этим регионом. В свое время нашумевший выставочный проект, который делал фонд о жизни в Романовке, был подарен Приморскому музею имени Арсеньева. Среди фотографий этого года, кстати, есть история Палеодеревни из Находки. Впервые выставку увидели европейские зрители: открытие состоялось в Европейском центре филантропии в Брюсселе весной 2015 года и сопровождалось обширной культурной и дискуссионной программой. Затем выставка экспонировалась в Национальной библиотеке Люксембурга, вызвав большой интерес зрителей. Следующим российским городом после Владивостока для фотопроекта станет Екатеринбург. 

Автор : Михаил НЕЩЕДРИН

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Доходы приморцев внимательно изучат

«Перепись доходов» стартовала в Приморье 28 января и продлится до 10 февраля. Жителей края попросят ответить на вопросы о получаемых материальных и иных ценностях и их источниках, о видах и размерах назначенных пенсий и социальных пособий, о наличии доходов от собственности, о налоговых льготах, сообщили в Приморскстате.

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