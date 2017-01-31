Гимназия на два корпуса

Последствия реорганизации – профильные классы, продленка, тир и репетиции

Весь прошлый год родители учеников гимназии № 1 Владивостока волновались сильнее, чем, возможно, требовалось, ведь администрация города приняла решение о том, что школа № 75 войдет в состав гимназии и это учебное учреждение будет работать в двух корпусах. Необходимость найти для гимназии второе помещение назрела давно, и о том, какими причинами она вызвана, «В» писал весной прошлого года.

И вот уже с 1 сентября 2016 года процесс запущен. Гимназисты учатся в двух корпусах – на Уборевича, 8 и на Нерчинской, 32… О том, как идет переходный период, корреспондент «В» спросил Ларису Букину, заместителя директора гимназии № 1.

– Из-за юридических споров, спровоцированных некоторыми родителями наших учеников еще в прошлом году, – говорит Лариса Юрьевна, – мы все еще в процессе оформления фактически уже произошедшего слияния и ликвидации школы № 75. Но, по сути, мы уже перестали считать, кто из 75-й, кто из гимназии, и это справедливо как для педагогов, так и для учеников.

Да, пока учителям не очень комфортно после уроков первой смены идти во вторую в другой корпус, но мы стараемся максимально помочь педагогам и расписание составляем щадящее.

На два дома, скажем так, живет и администрация гимназии. Каждый день в корпусе на Нерчинской есть представитель администрации школы, который отвечает за порядок.

Замечу, что удобства, которые предоставляет большой, неперенаселенный корпус, учителя оценили мгновенно. Например, преподаватели информатики и группа учащихся, занимающихся системным администрированием (10-й класс), постоянно приходят в тот корпус, чтобы спокойно поработать с новыми программами.

В обустройство здания на Нерчинской вложено немало. Мы выиграли летом грант от администрации Владивостока и купили интерактивные доски, которые теперь установлены в кабинетах начальной школы этого корпуса. Также куплены шесть компьютеров и сервер для кабинета информатики… В общем, обживаемся.

– А как распределены ученики?

– Ребята с 8-го по 11-й класс учатся в корпусе на Уборевича в первую смену. Один раз в неделю, когда по расписанию у них физкультура, они отправляются в корпус на Нерчинскую, где и проводят весь день: все уроки у них расписаны в тамошних классах. По одной параллели каждый день: вторник – 9-е классы, среда – 10-е, четверг – 8-е, пятница – 11-е.

Старшеклассники быстро оценили и поняли, какие перспективы открывает перед ними новый корпус на Нерчинской в смысле внеурочной деятельности. Например, команда КВН «С чистого листа», которая в этом году возродилась в гимназии после некоторого перерыва, теперь может спокойно репетировать в актовом зале. Или собираться в теплом, светлом кабинете и там работать столько, сколько они хотят. Никто их не дергает и не гонит: дескать, помещение срочно освободите. Ребята и над сценариями работают, и остроты придумывают – репетиционное время никто им не ограничивает. В итоге наша команда уже делает успехи…

А еще год назад это было невозможно, в гимназии просто не было свободных кабинетов. Только завершались уроки одной смены, как приходила другая, все внеклассные занятия проходили с проблемами – и в коридорах ребята занимались, и в библиотеке…

Также наши старшеклассники уже успели оценить по достоинству удобство второго корпуса с точки зрения репетиций для песенных фестивалей. Такие концерты – наша традиция, мы их проводим много лет, и каждый раз проблема репетиций стояла очень остро. Сами понимаете, какие спевки в коридоре, если во второй смене уроки в это время идут. А теперь ребята, как только уроки закончились, отправляются во второе здание и репетируют – места всем хватает и никто никому не мешает.

Также в корпусе на Нерчинской учатся ребята средних классов, которые изначально ходили в 75-ю школу. А вот старшеклассники перешли к нам, на Уборевича.

Что касается гимназистов со 2-го по 7-й класс. Выполняя данное родителям обещание – кто начал учиться на Уборевича, 8, тот и завершит обучение в этом здании, – мы держим вторую смену как раз для этих параллелей. Между прочим, многие родители ребят из этих классов уже жалеют о том, что настояли на таком повороте дела, все ведь видят, что в корпусе на Нерчинской учиться комфортно, удобно… Однако, как говорится, сами просили…

Теперь, поскольку первоклассники учатся на Нерчинской, у нас освободилась часть помещений во второй смене в корпусе на Уборевича. И у ребят появилась возможность после уроков спокойно поработать в кабинете над исследовательскими работами, проектами. Поверьте, нашим детям всегда есть чем заняться. Мало того, мы смогли выполнить требования СанПиНа впервые за много лет и перевести пятые классы в корпусе на Уборевича в первую смену.

Еще один важный момент: в этом году также впервые за много лет у нас открылась продленка – в корпусе на Нерчинской. Это была колоссальная проблема для родителей первоклашек. Что делать, когда у ребенка в 13 часов заканчиваются уроки? И мы ничем не могли помочь, помещений у нас просто не было. А теперь – пожалуйста, 32 первоклассника из 100 посещают группы продленного дня – треть от общего числа. Два замечательных педагога работают в группах. Ребята на продленке ходят в клуб «Тимуровец», что на Нерчинской, 21, участвуют там во всех мероприятиях. Также к малышам в продленку приходят преподаватели из театра танца Андрея Нартова и занимаются с ними хореографией. Сейчас молодые, творческие руководители групп продленного дня уже готовят новые программы занятий – по дорожной безопасности, по искусству…

Мы давно мечтали о спортзале, и вот теперь он у нас есть. В него было вложено – с того момента, как было принято решение о слиянии гимназии и школы № 75, – немало средств. Впрочем, как и во все помещения здания на Нерчинской. Причем подчеркну особо, что это были муниципальные средства, а не родительские. Фактически поменяли окна – все некомфортные «стеклоблоки» образца середины 70-х (без деревянных рам, вариант для школ на юге России, который почему-то в советские времена утвердили и для нашего края), которые уже и морально, и фактически устарели. В актовом зале и спортзале такие окна были особенно тяжкой проблемой, потому что не держали тепло. Сейчас в спортзале стоят удобные современные стеклопакеты, да и во всем корпусе тоже, осталось совсем немного поменять. Конечно, и актовый, и спортзал мы будем еще модернизировать, но даже сейчас у нас уже идут отличные уроки физкультуры, а главное – там есть тир! И гимназическая команда по стрельбе с восторгом приступила к тренировкам, она уже заняла второе место на чемпионате Ленинского района по стрельбе, теперь готовится к чемпионату Владивостока.

Старшеклассники оценили возможность приходить в спортзал не только во время уроков физкультуры, но и после, и мы теперь срочно ищем возможность закупить еще волейбольные и баскетбольные мячи. Все имеющиеся теннисные столы отвезли в новый корпус, и там теперь что ни перемена, то игра в настольный теннис… Просторные рекреации позволяют расставить большие столы, они никому не мешают…

– У вас появилось столько возможностей…

– Да, мы постоянно наращиваем обороты, а ведь еще не начинали осваивать пришкольную территорию… Планы на нее большие, там ведь дивные газоны, а значит, множество возможностей для деятельности в области ботаники. Причем мысли о том, как облагородить и что выращивать на пришкольной территории, первыми высказали именно наши ученики-девятиклассники.

У нас ведется проектная деятельность. И ребята-восьмиклассники активно взялись за дело, они сразу спросили, можно ли их проект «Я – вожатый» реализовать именно на базе корпуса на Нерчинской, где учатся малыши.

Нам в связи с тем, что освободились помещения, удалось разделить один 10-й класс с математическим уклоном на два. Теперь у нас есть физико-математический и класс математики и информатики. Согласитесь, есть разница. В 10-е классы органично влились ребята из 75-й школы… Из них в моем гуманитарном классе две девочки, я ими очень довольна!

– Но не все родители были в восторге от слияния…

– Да. И сегодня есть группа родителей, которая ведет судебные тяжбы с администрацией Владивостока, пытаясь оспорить решение о слиянии школ. Большая же часть пап и мам восприняла наши аргументы, оценила преимущества работы в новом формате… Во всяком случае, праздник 1 сентября у нас потрясающе прошел в новом корпусе, хотя мы все очень переживали.

– Волновались, помнится, и родители ребят, учившихся в 75-й школе: как чада освоят гимназические программы, как сложатся отношения с гимназистами…

– Думаю, сейчас эти волнения уже позади. По поводу отношений вопросов вообще не было. Ребята сразу стали хорошо общаться.

В плане учебы, конечно, было непросто, особенно 9-классникам, которые пришли учиться на Уборевича, 8. Они привыкали и к новым требованиям, и к новым учителям… Но вот совсем недавно эти дети защищали свои исследовательские работы, и у 12 все получилось отлично. Сами ребята очень рады, они реально ощутили новые перспективы.

Что касается учеников во втором корпусе, которые теперь работают в большинстве своем с учителями из гимназии, то им тоже пришлось потрудиться, но в целом все вошли в ритм. Сейчас в программе есть второй иностранный язык, чего раньше в школе № 75 никогда не было. Четвертый класс, в котором было более 40 учеников, нам удалось разделить на два. Согласитесь, есть разница, где удобнее учиться, в классе из 20 или из 40 человек…

Все вопросы оперативно решаются, не без конфликтов, но все же... И мы, глядя на этих ребят, понимаем: к концу года они догонят ровесников с Уборевича.

Что касается педагогов 75-й школы, то скажу так: коллектив там был весьма возрастной, многие просто ушли на пенсию, несколько человек – в другие школы, а часть осталась с нами и отлично работает. Например, замечательные учителя начальной школы, очень мы рады, что они остались работать.

Мы, конечно, привнесли свои традиции. Например, каждую неделю по понедельникам у нас проводятся политинформации. Эту традицию активно поддержали ученики 3–4-х классов в корпусе на Нерчинской. На прошлой неделе, например, ребята говорили о годовщине снятия блокады Ленинграда, каждую неделю находят актуальные темы…

Теперь мы спокойно смотрим в будущее, в частности, на введение ФГОС в старших классах, на профильное обучение. Мы знаем, что сможем предложить детям разные профили, а не только гуманитарный, химико-биологический и физико-математический. Было бы место, а развернуться мы сумеем.