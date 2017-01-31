Доходы приморцев внимательно изучат

«Перепись доходов» стартовала в Приморье 28 января и продлится до 10 февраля. Жителей края попросят ответить на вопросы о получаемых материальных и иных ценностях и их источниках, о видах и размерах назначенных пенсий и социальных пособий, о наличии доходов от собственности, о налоговых льготах, сообщили в Приморскстате.

Полное название обследования – «выборочное наблюдение доходов населения и участия в социальных программах». Оно проводится согласно постановлению правительства России. Результаты наблюдения будут использоваться при разработке мер демографической и социальной политики государства, позволят оценить уровень жизни разных групп населения и улучшить мониторинг приоритетных национальных проектов и государственных программ.

– Обследование доходов проводится на территории страны в пятый раз, и приморцы в нем уже участвовали. Первое наблюдение прошло в 2012 году и охватило всего 108 домашних хозяйств, – рассказывает заместитель руководителя Приморскстата Наталья Баукова. – Это самый сложный вид опросов населения, поскольку не каждый гражданин готов ответить на сугубо личные вопросы. Хочу заверить: конфиденциальность информации гарантируется, полученные данные никуда не передаются и используются исключительно для получения сводных данных. Никаких подтверждающих документов при участии в опросе не требуется, информация записывается со слов респондента.

Отличие нынешнего наблюдения за доходами от предыдущих – в увеличении числа респондентов. В ней будут участвовать 2160 случайно отобранных домохозяйств, что втрое больше, чем в январе – феврале 2016 года. Это необходимо для получения более подробных данных по каждому субъекту страны.

Проводить опрос будут 90 интервьюеров, каждый из них имеет соответствующее удостоверение, заверенное печатью Федеральной службы государственной статистики (Росстата).

Итоги выборочных наблюдений и переписей (как и предыдущих) можно будет найти на официальных сайтах Росстата и Приморскстата в разделе «Это интересно».