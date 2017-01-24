Россиянам хотят запретить называть детей необычными именами

Думский комитет по госстроительству и законодательству рассмотрит законопроект, устанавливающий требования для имен в Семейном и Гражданском кодексах РФ.

Этот документ в апреле прошлого года внесла в Госдуму сенатор Валентина Петренко. В нем говорится о том, что имя «не может состоять из цифровых, буквенных обозначений, числительных, символов или их любой комбинации, аббревиатур, ненормативной лексики, содержать указания на ранги, должности», напоминает газета «Известия».

Сотрудники загсов, поясняет Петренко, не могут отказать в регистрации имени ребенка по причине его неблагозвучности, оскорбительности, некультурности, непроизносимости. Но, давая необычное, экзотическое имя своему ребенку, родители не всегда представляют, с какими трудностями, особенно в детском коллективе, может столкнуться их сын или дочь.

В этой же пояснительной записке приводились необычные имена, которые давали детям в Москве: Николай-Никита-Нил, Христамрирадос, Дельфин, Ярослав-Лютобор, Лука-Счастье, Саммерсет Оушен, Апрель, Принцесса Даниэлла, Заря-Заряница, Алеша-Каприна, Океана, София-Солнышко. Также упоминалась история о мальчике, которого родители уже более 10 лет не могут записать под именем БОЧ рВФ 260602 (Биологический объект человека рода Ворониных–Фроловых, родившийся 26 июня 2002 года). В результате мальчик до сих пор живет без оформленных документов.

Осенью прошлого года правительство и думский комитет по вопросам семьи, женщин и детей поддержали концепцию документа. Комитет счел документ целесообразным. По мнению депутатов, принятие такого закона «действительно может способствовать защите конституционных прав несовершеннолетних граждан на «нормальное» имя».