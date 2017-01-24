Приморцы интересуются ситуацией на рынке труда. По телефону

В Приморье горячая линия по вопросам занятости пользуется популярностью у населения. В прошлом году за консультацией сюда обратились более двух тысяч жителей региона.

По информации краевого департамента труда и социального развития, граждане интересуются ситуацией на рынке труда, наличием вакансий, актуальностью той или иной специальности, возможностью получения бесплатного профессионального образования, дополнительного обучения.

В преддверии школьных каникул активизируются старшеклассники и их родители.

– Найти подработку в свободное от учебы время с помощью центров занятости – значит максимально обезопасить своего ребенка в вопросах трудоустройства. Наши сотрудники взаимодействуют с работодателями, имеют возможность контролировать соблюдение трудовых прав юного работника. Это значит, что школьнику гарантированы безопасный труд, график и своевременная, в полном объеме зарплата. И хорошо, что все больше родителей это понимают и ответственно подходят к этим вопросам, – отметили в пресс-службе края. – Горячая линия по вопросам трудоустройства также востребована у людей с ограниченной трудоспособностью, у пенсионеров, которые готовы возобновить трудовую деятельность. Для этой категории безработных телефонное консультирование – комфортный способ, позволяющий ориентироваться на рынке труда.

Часто в службу занятости звонят женщины, которые находятся в отпуске по уходу за ребенком. Их интересуют вопросы, касающиеся профобучения и трудоустройства, дальнейших взаимоотношений с работодателем.

Кроме того, горячая линия используется абонентами и как вариант обратной связи. По телефону граждане сообщают о случаях некачественного оказания услуг в сфере занятости, невежливом обращении сотрудников, а также оставляют положительные отзывы о работе центров.

Напомним: получить консультации по вопросам занятости можно по телефону 8(423)226-60-68.