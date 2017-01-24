«Медведи» взбудоражили Японию

Истребители японских военно-воздушных сил самообороны были подняты 25 января по тревоге из-за облета территории страны тремя российскими стратегическими бомбардировщиками Ту-95.
Согласно информации Объединенного штаба сил самообороны Японии, российские боевые самолеты облетели всю территорию Японии вдоль побережья Японского моря и Тихого океана. Воздушное пространство при этом нарушено не было, уточняет штаб. В небо они взмывали с аэродрома в Амурской области и пролетали над Хабаровским и Приморским краями. Сам полет прошел без происшествий.
Последний раз подобный облет всей территории российские самолеты совершали в январе прошлого года. Однако год назад было два «медведя» (так классифицируют в НАТО российские Ту-95).
Мясо и субпродукты птицы от российских птицефабрик, возможно, будут экспортировать в Сингапур – об этом шла речь на заседании межправительственной российско-сингапурской комиссии. Сейчас предприятия, заинтересованные в продаже своей продукции за рубеж, готовятся к прохождению полномасштабной инспекции.
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