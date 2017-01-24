Загсы определили бракоразводный возраст

В отделах записи актов гражданского состояния Владивостокского городского округа (ЗАГС) подвели итоги работы за 2016 год.

Рождаемость в приморской столице по-прежнему превышает смертность. В 2016 году в отделах городского округа зарегистрировано 8744 новорожденных, из них 4526 мальчиков и 4218 девочек. Несмотря на то что в городе сохраняется положительная динамика демографических показателей, количество появившихся в городе на свет малышей в 2016 году на 391 меньше, чем в 2015 году (9135), уточнили в пресс-службе мэрии.

К слову, в прошлом году 33,8 % от общего числа родившихся были зарегистрированы через отделения муниципального многофункционального центра «Мои документы».

Количество записей о смерти за 2016 год – 7223 (в 2015 году – 7141).

В 2016 году в столице Приморья образовалось 5713 новых семей. В 2015 году – 6454, а в 2014 году – 6959.

К слову, в прошлом году во Владивостоке появилось166 международных семей.

– В основном браки заключены с гражданами бывших союзных республик: Украины, Армении, Азербайджана и др., но также в 2016 году браки заключались с гражданами Китая, США, Кореи и других стран, – отметила начальник отдела ЗАГС по Фрунзенскому району администрации Владивостока Ольга Матушкина.

Количество разводов немного снизилось. В 2016 году в приморской столице их зарегистрировано 3025 (в 2015 году – 3232, в 2014 году – 3620).

– По нашим данным, чаще всего браки расторгают мужчины в возрасте 40–49 лет и женщины в возрасте 25–39 лет, – отметила Ольга Матушкина.

В 2016 году во владивостокские отделы ЗАГС для замены имен, отчеств или фамилий обратились 533 человека, причем эта цифра не включает замены фамилии в связи с замужеством. Согласно законодательству в России можно изменить фамилию, имя или отчество на любое другое по собственному желанию.