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Общество

Иностранцев прописали в заброшенном доме

Мировой суд Уссурийска приговорил к штрафу в 100 тыс. рублей 32-летнюю местную жительницу, которая фиктивно поставила на учет более 9 тыс. иностранцев.

Как сообщили в пресс-службе краевого управления МВД РФ, обвиняемая предоставляла услуги проживания согласно предоставленной владельцем помещения доверенности. За 8 месяцев 2015 года злоумышленница в многоквартирном двухэтажном доме на улице Некрасова прописала 9117 граждан Узбекистана, Киргизии, Таджикистана, Азербайджана, Армении, Казахстана, КНР, Украины, Молдовы и Белоруссии.

Сотрудники отдела МВД совместно с коллегами из УФСБ России по Приморскому краю выяснили, что фактически по месту регистрации граждане не проживают. Иностранцы пользовались предоставленной возможностью, чтобы избежать привлечения к административной ответственности за нарушение порядка пребывания на территории России.

Также установлено, что само здание является заброшенным и не используется как жилое.

Автор : Отдел новостей «В»

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