ГИБДД обращает внимание на «Сложности перехода»

С начала года резко выросло число дорожно-транспортных происшествий с участием детей, сообщила пресс-служба ГИБДД Приморья. Менее чем за месяц на дорогах края получили травмы девять детей-пешеходов в возрасте от 7 до 15 лет.

Показательно, что школьники получают травмы либо в утреннее время по пути в образовательное учреждение, либо в обеденное – при возвращении домой.

Аварии с участием несовершеннолетних в первый месяц года произошли во Владивостоке, Большом Камне, Лесозаводске, Находке…

Так, 24 января в Лесозаводске под колеса автомобиля «Хонда-Легенд» попал 8-летний мальчик. Ребенок находился на остановке общественного транспорта в ожидании школьного автобуса, увидел на противоположной стороне дороги друзей и побежал к ним, не посмотрев по сторонам.

Утром 25 января в Уссурийске по дороге в школу в зоне действия нерегулируемого пешеходного перехода пострадали двое детей 11 лет.

Высокая аварийность в равной степени связана с нарушениями как со стороны пешеходов, так и со стороны водителей. Правильное взаимодействие пешехода и водителя – залог безопасности дорожного движения. Осторожный водитель плюс осторожный пешеход – почти стопроцентная страховка от аварий. Поэтому в целях профилактики и чтобы напомнить детям и водителям о важности соблюдения правил дорожного движения, в ГИБДД начали кампанию «Сложности перехода», размещая плакаты с инфографикой, на которых в доступной форме отражены основные правила дорожной безопасности на пешеходных переходах.