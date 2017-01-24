Аферисты обещают трудоустройство в обмен на оплату транспортных расходов

Мошенники размещают в Интернете объявления о трудоустройстве в ООО «Транснефть – Дальний Восток», предлагая перечислить средства на транспортные расходы.
Об этом сообщила информационному агентству «Интерфакс» начальник службы общественных коммуникаций компании Наталья Мусатова.
Факты размещения на сайтах и в социальных сетях объявлений, не соответствующих действительности, выявлены кадровой службой «Транснефть – Дальний Восток». В них говорится, что на производственные площадки предприятия требуются сотрудники.
– У лиц, позвонивших по указанному в объявлениях номеру мобильного телефона, запрашивали денежные средства – якобы на транспортные расходы. Компания не имеет отношения к подобным объявлениям. Подбор персонала во всех подразделениях предприятия ведется исключительно официальным путем, – заявила Мусатова.
Мясо и субпродукты птицы от российских птицефабрик, возможно, будут экспортировать в Сингапур – об этом шла речь на заседании межправительственной российско-сингапурской комиссии. Сейчас предприятия, заинтересованные в продаже своей продукции за рубеж, готовятся к прохождению полномасштабной инспекции.
При любом использовании материалов ссылка на vladnews.ru обязательна.
Коммерческий отдел (423) 2415-585
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ИА № ФC77-37977
Выдано 2 ноября 2009 года Роскомнадзором Название:VLADNEWS.INFO("Владньюс.инфо")
Форма периодического распространения: информационное агентство