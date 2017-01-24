Аферисты обещают трудоустройство в обмен на оплату транспортных расходов

Мошенники размещают в Интернете объявления о трудоустройстве в ООО «Транснефть – Дальний Восток», предлагая перечислить средства на транспортные расходы.

Об этом сообщила информационному агентству «Интерфакс» начальник службы общественных коммуникаций компании Наталья Мусатова.

Факты размещения на сайтах и в социальных сетях объявлений, не соответствующих действительности, выявлены кадровой службой «Транснефть – Дальний Восток». В них говорится, что на производственные площадки предприятия требуются сотрудники.

– У лиц, позвонивших по указанному в объявлениях номеру мобильного телефона, запрашивали денежные средства – якобы на транспортные расходы. Компания не имеет отношения к подобным объявлениям. Подбор персонала во всех подразделениях предприятия ведется исключительно официальным путем, – заявила Мусатова.